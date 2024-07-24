جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شولتس في مؤتمر صحفي سنوي بالعاصمة برلين، على خلفية مطالبات بوقف تسليح إسرائيل التي تمارس "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ 10 شهور.

وقال المستشار الألماني إن حكومته لن تدعم دعوات مقاطعة البضائع والخدمات والسلع القادمة من إسرائيل، معتبراً أن مثل هذه المطالب "مثيرة للاشمئزاز".

وفي مايو/أيار الماضي، طالبت عشرات الجمعيات الحقوقية والإغاثية في ألمانيا، الحكومة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والوفاء بالتزامات القانون الدولي، على خلفية الحرب على غزة. وجاءت المطالبة في رسالة مفتوحة أرسلتها الجمعيات إلى المستشار الألماني ووزراء الاقتصاد والدفاع والخارجية والعدل.

وتواصل ألمانيا تقديم الدعم العسكري لإسرائيل التي تشن منذ 9 أشهر حرباً مدمرة على قطاع غزة أوقعت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح، تواجه إثرها اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وتعتبر ألمانيا ثاني أكبر مزود أسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن مبيعات الأسلحة قد انخفضت قليلاً، فإنها لا تزال مستمرة، حتى في ظل محاكمة إسرائيل دولياً بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.