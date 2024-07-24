سياسة
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الأمم المتحدة: القضاء على الجوع في العالم بحلول 2030 يبدو مستحيلاً
استبعد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2030، معتبراً أنه يبدو "احتمالاً مستحيلاً على نحو متزايد" نظراً لعدم حدوث تغير يذكر في عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع المزمن على مدى العام المنصرم.
الأمم المتحدة: القضاء على الجوع في العالم بحلول 2030 يبدو مستحيلاً
متطوعون يوزعون الغذاء على السكان والنازحين في أم درمان بالسودان أبريل/نيسان 2024 / صورة: Reuters Archive
24 يوليو 2024

وبيّن التقرير السنوي الصادر بعنوان "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم" أن نحو 733 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2023؛ بواقع واحد من كل 11 شخصاً على مستوى العالم وواحد من كل 5 في إفريقيا نتيجة الصراعات وتغير المناخ والأزمات الاقتصادية.

وحذر التقرير من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسيعاني نحو 582 مليون شخص نقص التغذية المزمن في نهاية العقد، نصفهم في إفريقيا. كما تعثرت أيضاً جهود تحقيق الهدف الأوسع بضمان الوصول المنتظم إلى الغذاء الكافي على مدى السنوات الثلاث المنصرمة، لأن 29% من سكان العالم؛ أي 2.33 مليار شخص، عانوا من انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد في 2023.

وقال ديفيد لابورد، مدير شعبة اقتصاديات الأغذية الزراعية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) الذي ساعد في إعداد المسح، إنه على الرغم مما تحقق من تقدم في بعض المناطق، فقد تدهور الوضع على المستوى العالمي.

وتابع: "نحن اليوم في وضع أسوأ مما كان قبل 9 سنوات حين أطلقنا هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030". وأضاف أن "التحديات مثل تغير المناخ والحروب الإقليمية أصبحت أكثر خطورة مما كنا نتصور حتى قبل عقد".

وقال لابورد إن المساعدات الدولية المرتبطة بالأمن الغذائي والتغذية تبلغ 76 مليار دولار سنوياً، أي 0.07% من إجمالي الناتج الاقتصادي السنوي في العالم، مضيفاً: "أعتقد أن بوسعنا تحسين الأداء للوفاء بوعد العيش على كوكب لا يجوع فيه أحد".

وفي تجلّ لعدم المساواة، لم يتمكن نحو 71.5% من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل من تحمل تكلفة نظام غذائي صحي السنة الماضية، مقابل 6.3% في البلدان مرتفعة الدخل.

وتباينت المؤشرات الإقليمية كثيراً. فقد واصلت معدلات الجوع في إفريقيا ارتفاعها نظراً للتأثير الكبير لتزايد عدد السكان والحروب الكثيرة والاضطرابات المناخية. وفي المقابل، لم تشهد آسيا إلا القليل من التغير، وتحسنت الأوضاع في أمريكا اللاتينية.

وقال ماكسيمو توريرو، الاقتصادي البارز في الفاو "أمريكا الجنوبية لديها برامج حماية اجتماعية متطورة جداً، تسمح لها بالتدخل ومن ثم تتمكن من الخروج بفاعلية من الجوع وبسرعة كبيرة". وأضاف: "في حالة إفريقيا، لم نلحظ ذلك".

وقالت الأمم المتحدة إنه يتعين تغيير طريقة تمويل حملة مكافحة الجوع كما يتعين التحلي بمرونة أكبر لضمان حصول الدول الأكثر احتياجاً على المساعدة.

وأعدت التقرير منظمة الفاو التي مقرها روما، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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