وذكرت القناة "12" العبرية، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تُسمِّها، أن "زيارة الوفد التي كانت مقررة غداً الخميس إلى الدوحة تأجلت إلى بداية الأسبوع المقبل"، كما نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تُسمِّه، أن سبب تأجيل الزيارة هو انتظار نتائج اللقاء المقرر، الخميس، بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

وكان الوفد الإسرائيلي قد تلقى الضوء الأخضر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، أن يغادر إلى الدوحة، الخميس قبل أن يجري إرجاء الزيارة، وفقاً للمصدر ذاته.

وقال المصدر، بحسب القناة: "خلال اجتماعهما، سيناقش نتنياهو وبايدن الخطوط العريضة للصفقة وكيفية المضي قدماً بها، ولذلك، سيتوجه الوفد الإسرائيلي إلى المحادثات بعد اجتماعهما"، مشيراً إلى أن "فريق التفاوض الإسرائيلي يواصل المحادثات بشكل مستمر مع الوسطاء".

وبداية يونيو/حزيران الماضي، طرح بايدن بنود الصفقة التي عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين"، وقبلتها حماس وقتها، لكن نتنياهو أضاف شروطاً جديدة اعتبر وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الموساد ديفيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة، حسب إعلام عبري.

وتضمنت هذه الشروط منع عودة "المسلحين" الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتنساريم"، وبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور فيلادلفيا الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو/أيار الماضي.

وعلى مدى أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلاً للأسرى من الجانبين ووقفاً لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني، غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.