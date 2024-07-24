ووقّع على الرسالة التي وُجّهت إلى الكونغرس مساء أمس الثلاثاء، 18 شخصية بينها الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس، والرئيس الأسبق للموساد تامير باردو، ووزير الدفاع الأسبق موشيه يعالون، والمدير العام الأسبق لوزارة الدفاع إيلان بيران.

كما وقع على الرسالة المتداولة على شبكات تواصل اجتماعي إسرائيلية، النائبُ الأسبق لرئيس أركان الجيش ماتان فلنائي، والرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي عوزي أراد، والبروفيسور آرون سيشانوفر الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2004.

وجاء في نصها: "باعتبارنا مجموعة من القادة الذين خدموا دولة إسرائيل لعقود من الزمن في مؤسسات الدفاع والصناعة والقطاعات الأكاديمية والقانونية والخدمة العامة، نكتب إليكم بقلق بالغ بشأن زيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى الولايات المتحدة والأضرار التي تخلفها لأهدافنا المشتركة".

كما تضمنت أن هذه الزيارة "تعطي الأولوية لبقائه (نتنياهو) السياسي الشخصي على حساب مصالحنا المشتركة. لقد فقد دعم الشعب الإسرائيلي ويحاول دعم ائتلافه الداخلي من خلال استعراض القوة في الولايات المتحدة".

وقال الموقعون: "⁠سيستضيف الكونغرس زعيماً بلا تفويض، ويواجه المحاكمة على جرائم كبرى. لدى نتنياهو تضارب قانوني غير مسبوق في المصالح مع دولة إسرائيل، ويواجه محاكمة جنائية بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ويخضع لتحقيق رسمي".

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون السابقون أن رئيس الوزراء "لا يزال غير راغب في وضع تصور لخطة ما بعد الحرب، ويستمر في زعزعة استقرار الأمن القومي لإسرائيل والولايات المتحدة".

وحمّلوا نتنياهو "مسؤولية الحرب بسبب فشله في تقييم المخاطر على حدود غزة، من خلال نقل القوات اللازمة لدعم مطالب شركائه السياسيين المتطرفين"، كما اعتبروا أن "نتنياهو يشكّل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل".

وقالوا: "ليس لديه أهداف استراتيجية واضحة للحرب في غزة، ولا خطة لليوم التالي". وأضافوا: "لعقود من الزمن، ظل (نتنياهو) يحرض الإسرائيليين بعضهم ضد بعض، ما ألحق الضرر بنسيجنا الاجتماعي الوطني، وألحق ضرراً كبيراً بقدراتنا الدفاعية، وتسبب في تآكل اقتصادنا وتدمير مكانتنا الدولية".

وتابعوا: "نتنياهو يضرّ بشدة بمصالح الأمن القومي الأمريكي من خلال نهجه في هذه الحرب، ما يؤثّر سلباً في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وخارجه، ويعرّض إسرائيل لخطر أكبر".

ومن المتوقع تنظيم مظاهرات في واشنطن ضد نتنياهو الذي وصل إلى الولايات المتحدة أمس الأول الاثنين، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام الجلسة المشتركة للكونغرس مساء الأربعاء، على أن يلتقي غداً الخميس الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولاحقاً نائبته كامالا ها ريس.

ويلتقي نتنياهو الجمعة في ولاية فلوريدا المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب، قبل أن يعود إلى إسرائيل مساء السبت المقبل.