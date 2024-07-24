سياسة
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فيدان عن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة: خنجر مغروز في قلب العالم
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الحرب على غزة باتت "خنجراً مغروزاً في قلب العالم، ولا سيّما الإسلامي، فالبشريّة تشاهد بالبث الحي إبادة تُداس فيها جميع قواعد الإنسانية للأسف الشديد".
فيدان عن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة: خنجر مغروز في قلب العالم
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: العالم يشاهد إبادة بغزة تُنتهك فيها الإنسانية / صورة: AA
24 يوليو 2024

وأكّد فيدان في مقابلة تليفزيونية اليوم الأربعاء، بذل جهود مكثفة لوقف الإبادة في غزة والاعتراف بدولة فلسطين، لافتاً إلى الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الوساطة التي تلعبها مصر وقطر على وجه الخصوص في المفاوضات ذات قيمة كبيرة، وأن أنقرة تعتبرها كذلك.

وقال إن "أمريكا تتفاوض باسم إسرائيل، وإسرائيل تشارك مباشرة في المفاوضات، ونحن في تركيا نحاول تقديم كل الدعم الممكن لجميع الأطراف في ما يتعلق بوقف إطلاق النار"، مؤكداً: "لدينا اتصالات مع حماس ونتحدث معهم. جهاز الاستخبارات ووزارتنا يبذلان جهوداً دبلوماسية محمومة. هدفنا إنهاء هذه الحرب وهذه المجزرة في أسرع وقت ممكن، ذلك ما نسعى إليه".

واستطرد: "في الواقع، المفاوضات مستمرة منذ عدة أشهر على فترات محددة. للأطراف أدوار ومواقف متنوعة، ولكن إذا أردنا تلخيص الوضع ولا سيما في المشهد الحالي، فإن الجانب الفلسطيني تحديداً اتخذ خطوات كبيرة في قبول بنود الاتفاق".

وأضاف أن "التحفيزات التي أدّتها الأطراف، ومن بينها نحن، كان لها دور كبير في قبولهم، أما المشهد الأخير فيمكن أن أقول إن الأمريكيين والغربيين متفقون على أن نتنياهو يتجنب اتخاذ خطوات في هذا السياق، لأن نتنياهو لديه أجندة أخرى. وقف إطلاق النار في فلسطين لا يتوافق مع الأهداف السياسية لنتنياهو".

ولفت إلى أن "لدى تركيا قضية واحدة فقط تدعمها: وهي القضية الفلسطينية العادلة والمقاومة الفلسطينية المُحقّة. لا يهم إذا كان هذا في الضفة الغربية أو القدس أو غزة. المهم هو أن يتمتع الفلسطينيون بدولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام 1967 والتي منحها النظام الدولي لهم".

وفيما يتعلق بموقف تركيا من مرحلة ما بعد الحرب على غزة، قال فيدان "في الحقيقة آراؤنا بشأن ما بعد الحرب هي نفسها آراؤنا ما قبل الحرب. كنت قلتُ عند بدء الحرب أيضاً: لقد تولينا دور الوساطة في حربين سابقتين في غزة. وقتها كنت رئيس جهاز الاستخبارات. وكان لنا دورُنا وقتها أيضاً. والآن أيضاً في تركيا نواجه المسألة نفسها".

وشدد على أن تركيا لا تريد انتشار الحروب في المنطقة، بل تريد تنفيذ حل الدولتين الذي يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بأمان جنباً إلى جنب"، مشيراً إلى أنه "إذا جرى التوصل إلى اتفاق بشأن حل الدولتين، فهناك آلية الضمانة التي اقترحتها تركيا"، موضحا أن "تركيا إلى جانب الدول الإسلامية، والدول الأخرى مستعدة للمشاركة في النهوض بهذه المسؤولية لضمان بقاء هذه الدولة واتفاق السلام".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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