وقال مصدر طبي في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس: "وصل إلينا 5 شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبيّ قطاع غزة"، وأوضح شهود عيان أن طائرة إسرائيلية قصفت خياماً للنازحين في منطقة مدينة حمد السكنية شمال خان يونس.

وخلال الحرب الإسرائيلية نزح الفلسطينيون قسراً من منازلهم التي دمرتها إسرائيل، ما دفعهم إلى إنشاء خيام مؤقتة في مناطق مختلفة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة. وصباح الاثنين شنّ جيش الاحتلال هجوماً جوياً ومدفعياً مفاجئاً على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس التي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي سابقاً أنها "آمنة". وشهدت هذه المناطق حركة نزوح واسعة من المواطنين الذين فرّوا تحت حمم الغارات الإسرائيلية إلى أماكن أخرى بعيدة عن مناطق الاستهداف، سيراً على الأقدام أو باستخدام وسائل نقل بدائية.

من جهتها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في منشور على منصة إكس: "يواصل زملاؤنا في الأونروا تقديم الأنشطة النفسية والاجتماعية والترفيهية لمنحهم (الأطفال) الشعور بالحياة الطبيعية قدر الإمكان".

وشدّدَت على أنه "يجب أن يكون الأطفال قادرين على أن يكونوا أطفالًا". والثلاثاء قالت مسؤولة الاتصالات في الوكالة لويز ووتردج في مقابلة مع إذاعة "بي بي سي راديو 4" البريطانية، إن إسرائيل وضعت ما يزيد على 80% من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، وإن آلاف الفلسطينيين يواصلون الفرار مجدداً من مدينة خان يونس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.