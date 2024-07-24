سياسة
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واشنطن.. احتجاجات ضخمة ضد نتنياهو تغلق الطريق بين البيت الأبيض والكونغرس
احتشد آلاف المؤيدين لفلسطين، اليوم الأربعاء، في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن، للاحتجاج ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما كان يلقي كلمته أمام الكونغرس.
واشنطن.. احتجاجات ضخمة ضد نتنياهو تغلق الطريق بين البيت الأبيض والكونغرس
احتجاجات ضخمة ضد نتنياهو في واشنطن تغلق حركة المرور في شارع بنسلفانيا، بين البيت الأبيض والكونغرس / صورة: AA
24 يوليو 2024

وتجمّع آلاف الأشخاص للتعبير عن استيائهم من سياسات نتنياهو تجاه قطاع غزة الفلسطيني، وأغلقوا حركة المرور في شارع بنسلفانيا، الطريق الرئيسي بين البيت الأبيض والكونغرس.

وإلى جانب المسلمين الأمريكيين والفلسطينيين، شارك في الاحتجاجات العديد من المنظمات اليهودية غير الحكومية ونشطاء حقوق الإنسان الذين يعارضون سياسات نتنياهو، وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عباراتٍ مثل "وقف إطلاق النار الفوري في غزة" و"بيبي الإبادة الجماعية" و"بايدن الإبادة الجماعية" و"فلسطين حرة".

وأشارت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة إلى "تنظيم مظاهرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين خارج الكونغرس، إذ أُغلقت الشوارع في المنطقة وانتشر الآلاف من عناصر الشرطة"، مضيفة أن مئات من عناصر شرطة نيويورك وصلوا إلى "الكابيتول هيل"، مقر الكونغرس، لمساعدة شرطة واشنطن في الاستعداد للاحتجاجات المتوقعة خلال خطاب نتنياهو.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب باعتقال نتنياهو على خلفية الحرب في غزة، ووقف الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 10 أشهر على القطاع، كما تظاهر أمام مبنى الكونغرس العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة، مطالبين نتنياهو بالتوقيع على اتفاق لإطلاق سراح ذويهم.

ونظم متظاهرون مؤيدون لفلسطين، احتجاجات مختلفة في محيط وداخل فندق "ووترغيت" الذي يقيم فيه نتنياهو، وردّدوا شعارات مناهضة للإبادة الجماعية وضد نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، ولم يغادروا الفندق لفترة طويلة.

والاثنين، وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي غداً الخميس الرئيس بايدن، ولاحقاً نائبته كامالا هاريس، كما يلتقي الجمعة، في ولاية فلوريدا المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب، ثم يعود إلى إسرائيل مساء السبت المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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