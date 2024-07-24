ونقلت الوكالة عن قائد المنطقة الجنوبية لخفر السواحل العقيد الشيخ ماء العينين سيدي هيبه قوله: إن "قيادة خفر السواحل بالمنطقة الجنوبية انتبهت صباح يوم الاثنين الماضي إلى وجود سفينة قبالة سوق السمك بنواكشوط بعرض البحر الذي كان حينئذ في وضعية هيجان".

وتابع أنه أرسل "على الفور دورية لمعاينتها، لكنها عندما اقتربت من السفينة ألقى قائدها بنفسه وسط الركاب ما تسبب في فقدانها للتوازن، ومن ثم غرقها حسب شهادات الركاب". وأضاف أن 10 أشخاص ممن جرى إنقاذهم تطلبت حالتهم المساعدة الطبية العاجلة وقد غادروا المستشفى.

وتوقع هيبه أن "يقذف البحر خلال الأيام القادمة مزيداً من ضحايا هذه السفينة التي انطلقت من غامبيا مروراً بالسنغال، ويقدر عدد ركابها بنحو 140 راكباً من جنسيات إفريقية مختلفة"، مبيناً أنه جرى حتى الآن إحصاء 65 سنغالياً، من ضمنهم 6 نساء و3 أطفال، و52 غامبياً، من بينهم 3 نساء و3 أطفال إضافة إلى رجل من ساحل العاج.