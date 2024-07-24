وقال نتنياهو في الخطاب الذي تزامن مع احتجاجات ضخمة لآلاف المؤيدين لفلسطين في شوارع واشنطن مطالبين بوقف الحرب ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح: "من أجل أن تنتصر قوى التحضر يتعين على الولايات المتحدة وإسرائيل أن تقفا جنباً إلى جنب".

وتابع: "لقد أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط حاملات طائرات للردع، وجاء إلى إسرائيل ليقف إلى جانبنا خلال الساعات الصعبة وهي زيارة لن تُنسى أبداً"، مؤكداً شكره على نصف قرن من دعم بايدن لإسرائيل". وحث نتنياهو الولايات المتحدة على تقديم مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل لمواصلة الحرب الوحشية التي تشنها تل أبيب على غزة منذ 10 شهور، مدعياً أن "تسريع المساعدات الأمريكية لإسرائيل سيسرع إنهاء الحرب في غزة وتحقيق النصر".

وقال نتنياهو في كلمته أمام الكونغرس، إنه التقى أمس الثلاثاء عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة. وأضاف: "إننا نشارك بشكل نشط في الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراحهم، وأعتقد أن الجهود ستكون ناجحة. ونحن مستمرون في المحادثات حتى الآن"، دون مزيد من التفاصيل بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وبذلك، خيّب نتنياهو آمال عائلات أسرى إسرائيليين أعربوا الأربعاء، عن آمالهم بأن يعلن في خطابه بالكونغرس عن التوصل إلى اتفاق تبادل يفرج عن ذويهم من غزة.

في سياق متصل، هاجم نتنياهو المتظاهرين المناهضين لإسرائيل حول العالم، وقال: "يجب على المتظاهرين الذين يدعمون حماس أن يخجلوا"، وفق تعبيره، وتابع: "أدين المتظاهرين في الولايات المتحدة الأمريكية ضد إسرائيل". وزعم أن "المتظاهرين أمام الكونغرس أصبحوا لعبة في أيدي إيران"، وادعى أن طهران تمول الاحتجاج ضد إسرائيل.

وأضاف: "حينما نقاتل حماس وحزب الله والحوثيين فنحن نقاتل إيران"، مخاطباً أعضاء الكونغرس بقوله: "أعداؤنا هم أعداؤكم وانتصارنا هو انتصاركم". واعتبر أنه "عندما تتحرك إسرائيل لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية فإنها تحمي نفسها وتحمي الولايات المتحدة" على حد زعمه.

وفي سلسلة مهاجمته للأطراف الدولية، هاجم نتنياهو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي أكد أن إسرائيل تجوّع الفلسطينيين بغزة واتهمه بـ"الهراء والتلفيق". كما خاطب أعضاء الكونغرس الأمريكي بقوله: "أشكركم لأنكم اعترضتم على الادعاءات الزائفة للمحكمة الجنائية الدولية"، على حد قوله.

وبشان التوتر مع "حزب الله" على الحدود اللبنانية قال: "نفضل إعادة سكاننا (المستوطنين) إلى الشمال عبر الوسائل الدبلوماسية". وشدد على أن إسرائيل "لن تسمح بتكرار هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول مهما تعرضت للضغط".

وبشأن مستقبل غزة بعد الحرب، قال نتنياهو: "سنقاتل حتى ندمر قدرات حماس العسكرية وننهي حكمها في غزة ونعيد المختطفين إلى منازلهم". وادعى أن الحرب في غزة "يمكن أن تنتهي غداً إذا استسلمت حماس وألقت سلاحها وأعادت المختطفين". وشدد في الوقت نفسه على أن "إسرائيل لن ترضى بأقل من النصر الكامل على حماس".

ودعا نتنياهو إلى الدفع نحو إنشاء "تحالف إبراهيمي عسكري بالشرق الأوسط ضد إيران"، في إشارة إلى "اتفاقات إبراهيم" التي وقعتها إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول 2020 برعاية أمريكية مع الإمارات والبحرين والمغرب. وتابع: "يجب دعوة جميع الدول التي ستصنع السلام مع إسرائيل للانضمام إلى تحالفنا". كما شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي السابق المرشح الحالي دونالد ترمب على دفع "اتفاقيات إبراهيم" قدماً والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها واعترافه بسيادة تل أبيب على هضبة الجولان السورية المحتلة، زاعماً أن "القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، والتي لن تقسم مرة أخرى".