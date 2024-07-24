ووفق موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، فإن نحو نصف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الديمقراطيين غابوا عن جلسة نتنياهو أمام الكونغرس، مشيراً إلى أن العديد من النواب، لا سيما نقاد إسرائيل التقدميين، أكدوا أنهم سيقاطعون بشكل واضح الجلسة احتجاجاً على مواصلة نتنياهو الحرب في غزة.

وأضاف الموقع أن بين المقاطعين رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية السابق في المجلس ويب جيم كلايبرن، كما كشفت قناة كان العبرية عن مقاطعة نحو 128 من أعضاء الكونغرس الأمريكي خطاب نتنياهو.

ووصف السيناتو الأمريكي بيرني ساندرز نتنياهو بعد خطابه أمام الكونغرس قائلاً إنه "ليس مجرم حرب وحسب بل كاذب أيضاً"، وهو ما قالته أيضاً النائبة الديمقراطية داليا راميريز، في مقابلة تلفزيونية معها، إذ وصفته "بمجرم الحرب الذي لن يقف عند أي حد لتحقيق أجندته الشخصية"، قائلة إنه "خطاب منافق في هجومه على المتظاهرين" و"إن مكانه السجن وليس الكونغرس".

من جانبها، قالت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن "خطاب نتنياهو أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية حظيت بشرف مخاطبة الكونغرس"، فيما أكد السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي أن "خطاب نتنياهو بمثابة انتكاسة للعلاقات مع أمريكا وهدفه تعزيز مكانته السياسية"، مشيراً إلى أن "القول إن أي أمريكي يعترض على الكارثة الإنسانية بغزة متعاطف مع حماس أمر يتجاوز الحدود". وأضاف: "من المثير للدهشة التقليل من الأزمة الإنسانية في غزة. كان من الأفضل لنتنياهو أن يقضي وقته لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الرهائن وإنهاء الحرب".

في السياق، قال العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي جيمي غوميز إن خطاب نتنياهو "منقوص، وكذلك تصرفاته منذ توليه منصبه وأدعوه إلى الاستقالة فوراً". فيما أشار العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي جيري نادلر إلى أن نتنياهو يريد استمرار الحرب لأطول مدة ممكنة ولا يسعى لإطلاق سراح الرهائن.

واعتبرت مجموعة الضغط اليهودية الأمريكية جيه ستريت أن "خطاب نتنياهو يثير الانقسام لأنه حاول تجاهل وقف إطلاق النار، وسعى لتأجيج التوتر في أمريكا عبر مهاجمة المتظاهرين وقدم الأعذار بشأن إخفاقاته بدلاً من وضع خطة للمستقبل".

ردود الفعل في إسرائيل

وبينما امتدح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خطاب نتنياهو وقال "إنه مثلهم بفخر"، هاجم معظم السياسيين الإسرائيليين خطابه، إذ وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد خطابه بـ"المشين"، وقال إنه تحدث ساعة كاملة دون أن يذكر جملة واحدة بشأن صفقة التبادل.

أما رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك فقد قال لشبكة CNN، إنه "من كل 5 إسرائيليين هناك 4 يُحمّلون نتنياهو مسؤولية 7 أكتوبر". وإنه "من الخطأ تصديق خطاب نتنياهو للكونغرس، والأمريكيون لا يملكون الأدوات اللازمة لفهم أنه يضللهم".

وبالتزامن مع خطاب نتنياهو، رفع محتجون في محيط الكونغرس الأمريكي شعارات رافضة لزيارته وخطابه أمام الكونغرس. وطالب المحتجون بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح. كما خرجت مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإنهاء والحرب والإعلان عن صفقة تبادل أسرى.

وعلى الصعيد الشعبي، أكدت والدة أسير إسرائيلي لهيئة البث العبرية أن "التصفيق الذي حظي به نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي لن يحظى به في تل أبيب دون عودة الأسرى".

استهزاء فلسطيني بخطاب نتنياهو

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في منشور عبر تليغرام إن "خطاب المجرم نتنياهو حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم". فيما قال القيادي في الحركة سامي أبو زهري لوكالة رويترز إن الخطاب يظهر أن نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كما أكد أن الخطاب "مليء بالأكاذيب ولن يفلح في التغطية على الفشل في مواجهة المقاومة أو التغطية على جرائم حرب الإبادة".

من جانبه عقب متحدث باسم الرئيس الفلسطيني لوكالة رويترز على خطاب نتنياهو قائلاً إن "الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية هو فقط من يقرر من يحكمه". وأضاف أن "موقفنا الدائم أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".