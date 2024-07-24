سياسة
3 دقيقة قراءة
حماس تتهم نتنياهو بإفشال الصفقة.. ومسؤول أمريكي: الاتفاق بمراحله الختامية
قال مسؤول أمريكي الأربعاء إن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن أسرى إسرائيليين أصبح في "مراحله الختامية"، وذلك قبيل محادثات مرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
حماس تتهم نتنياهو بإفشال الصفقة.. ومسؤول أمريكي: الاتفاق بمراحله الختامية
محتجزون إسرائيليون أفرجت عنهم حركة حماس في صفقة تبادل نوفمبر/تشرين الثاني 2023 / صورة: AA
24 يوليو 2024

وقال المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية طالباً عدم الكشف عن هويته: "إن بايدن سيحاول ردم بعض "الهوات الأخيرة" في محادثات سيجريها مع نتنياهو في البيت الأبيض الخميس. إلا أن عناصر أساسية بما في ذلك مصير الأسرى تبقى في ملعب حماس". وأضاف المسؤول: "نعتقد أن الأمور في مراحلها الختامية ومن الممكن إبرام اتفاق".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "نشاطاً كبيراً" سنشهده في "الأسبوع المقبل" نحو التوصل إلى اتفاق طال انتظاره، مضيفاً أن الاتفاق "ليس ممكناً فحسب، بل هو أساسي وضروري". وقلّل من أهمية خطاب ألقاه نتنياهو أمام الكونغرس الأربعاء تعهّد فيه تحقيق "النصر الكامل"، قائلاً: "إن المحادثات مع بايدن ستكون أكثر تركيزاً على آليات التوصل إلى اتفاق".

وقال المسؤول إن التوصل إلى هدنة يتوقف حالياً على عدد قليل من المسائل المتّصلة بكيفية دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لا سيما بعدما ليّنت حماس موقفها ووافقت على التفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى من دون اشتراط وقف دائم لإطلاق النار.

وتوقّع المسؤول أن يجري خلال الاجتماع مع نتنياهو التباحث في "كيفية ردم هذه الهوات الأخيرة"، لافتاً إلى وجود مطالب أمريكية يتعين على إسرائيل تلبيتها. لكنه أشار إلى أن "أموراً أساسية بيد حماس لأن الرهائن لديها".

في المقابل، قالت حركة حماس الأربعاء إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياميننتنياهو بشأن جهود مكثفة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة "محض كذب وتضليل للرأي العام الإسرائيلي والأمريكي والعالمي"، متهمة إياه بإفشال كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل.

وقالت حماس، في بيان، إن نتنياهو "هو من أفشل كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى، رغم جهود الوسطاء المتواصلة من الأشقاء في مصر وقطر، ورغم المرونة والإيجابية التي أبدتها الحركة". وأضافت أنه "يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الموقف، وعن مصير الأسرى في قطاع غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us