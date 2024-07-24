وقال المسؤول الرفيع في الإدارة الأمريكية طالباً عدم الكشف عن هويته: "إن بايدن سيحاول ردم بعض "الهوات الأخيرة" في محادثات سيجريها مع نتنياهو في البيت الأبيض الخميس. إلا أن عناصر أساسية بما في ذلك مصير الأسرى تبقى في ملعب حماس". وأضاف المسؤول: "نعتقد أن الأمور في مراحلها الختامية ومن الممكن إبرام اتفاق".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "نشاطاً كبيراً" سنشهده في "الأسبوع المقبل" نحو التوصل إلى اتفاق طال انتظاره، مضيفاً أن الاتفاق "ليس ممكناً فحسب، بل هو أساسي وضروري". وقلّل من أهمية خطاب ألقاه نتنياهو أمام الكونغرس الأربعاء تعهّد فيه تحقيق "النصر الكامل"، قائلاً: "إن المحادثات مع بايدن ستكون أكثر تركيزاً على آليات التوصل إلى اتفاق".

وقال المسؤول إن التوصل إلى هدنة يتوقف حالياً على عدد قليل من المسائل المتّصلة بكيفية دخول الاتفاق حيز التنفيذ، لا سيما بعدما ليّنت حماس موقفها ووافقت على التفاوض بشأن إطلاق سراح الأسرى من دون اشتراط وقف دائم لإطلاق النار.

وتوقّع المسؤول أن يجري خلال الاجتماع مع نتنياهو التباحث في "كيفية ردم هذه الهوات الأخيرة"، لافتاً إلى وجود مطالب أمريكية يتعين على إسرائيل تلبيتها. لكنه أشار إلى أن "أموراً أساسية بيد حماس لأن الرهائن لديها".

في المقابل، قالت حركة حماس الأربعاء إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياميننتنياهو بشأن جهود مكثفة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة "محض كذب وتضليل للرأي العام الإسرائيلي والأمريكي والعالمي"، متهمة إياه بإفشال كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل.

وقالت حماس، في بيان، إن نتنياهو "هو من أفشل كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى، رغم جهود الوسطاء المتواصلة من الأشقاء في مصر وقطر، ورغم المرونة والإيجابية التي أبدتها الحركة". وأضافت أنه "يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الموقف، وعن مصير الأسرى في قطاع غزة".