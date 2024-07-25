وأفاد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كريستوفر راي، خلال شهادة أدلى بها أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي، أن التحقيق في واقعة إطلاق النار في 13 يوليو/تموز لم يبيّن دافع مطلق النار.

وأوضح راي أن كروكس أطلق مسيّرة حلّقت فوق مكان التجمّع لمدة 11 دقيقة بين الساعة 15,50 و16,00 في اليوم الذي نفّذ فيه محاولة الاغتيال من بُعد نحو 200 متر من المنبر، حيث كان ترمب يتحدث. وعُثر على المسيّرة وجهاز التحكم فيها في سيارة مطلق النار. كذلك عُثر في السيارة على عبوتين ناسفتين "بدائيتين نسبياً"، وعلى عبوة ثالثة في منزل مطلق النار، وفق راي.

ولفت إلى أن العبوتين الناسفتين كانتا من النوع الذي يمكن تفجيره من بُعد، كما أن مطلق النار كان بحوزته جهاز إرسال عندما قتل. وقال راي "يبدو أنه، بسبب وضعية زر التشغيل في جهازي التلقي، لو حاول تفجير هاتين العبوتين من على السقف، لما تمكن من ذلك"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر لا يعني أن المتفجرات لم تكن خطيرة".

ولدى سؤاله عن عدد الطلقات التي أطلقها كروكس، قال راي إنه عُثر على ثمانية خراطيش على السقف. وأبلغ راي أعضاء اللجنة القضائية في مجلس النواب أن المحققين "لم يكوّنوا بعد صورة واضحة عن الدافع". وأضاف: "لم نخلص إلى ذلك بعد، لكننا نبحث بجد، لأنها واحدة من المسائل المحورية بالنسبة إلينا".

وقال أيضاً إن مطلق النار "يبدو أنه أجرى الكثير من عمليات البحث عن شخصيات عامة" لكن "إلى الآن لا يبدو أن أبحاثه تنطوي على كثير من المنطق". وأضاف أن كروكس "أصبح تركيزه اعتباراً من السادس من يوليو/تموز تقريباً منصباً على الرئيس ترمب وهذا التجمع الانتخابي". وتابع: "في السادس من يوليو/تموز أجرى بحثاً على محرّك غوغل نصه الحرفي +كم كان أوزوالد يبعد عن كينيدي+"، في إشارة إلى عملية اغتيال الرئيس جون كينيدي في عام 1963 على يد لي هارفي أوزوالد.

وأورد راي أن لا دليل في الوقت الراهن على وجود شركاء لكروكس أو متواطئين معه. ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، زار كروكس أيضاً موقع التجمّع ثلاث مرات على الأقل، بما في ذلك مرّتين في اليوم نفسه قبل انعقاد التجمّع.

وكان توماس ماثيو كروكس (20 عاماً) أطلق النار على ترمب بواسطة بندقية هجومية لدى إلقاء المرشّح الجمهوري خطاباً خلال تجمّع انتخابي في باتلر في بنسلفانيا، حيث تمركز فوق سطح مبنى مجاور عندما أرداه عناصر جهاز الخدمة السرية بعد أقل من 30 ثانية على إطلاقه أولى رصاصاته.

وتعرّض ترمب لإصابة في الأذن كما أصيب اثنان من المشاركين في التجمّع بجروح خطرة، فيما قتل عنصر الإطفاء كوري كومبيراتوري البالغ 50 عاماً. واستقالت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكي كيمبرلي تشيتل الثلاثاء، غداة إقرارها أن جهازها أخفق في مهمته منع محاولة اغتيال ترمب.