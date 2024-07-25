وقالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي لأمريكا الشمالية في بيان إنه جرى رصد واعتراض "طائرتين روسيتين من نوع تو 95 وطائرتين صينيتين من نوع H-6 كانت تعمل في منطقة الدفاع الجوي لألاسكا"، مشيرة إلى أن الطائرات لم تدخل الأجواء السيادية للولايات المتحدة أو كندا، "ولم تكن تشكل تهديداً".

ونقلت شبكة CNN عن مسؤول دفاعي أمريكي قوله إنها "المرة الأولى التي يجري فيها التصدي للبلدين في أثناء العمل معاً"، كما أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها طائرات H-6 إلى منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا، مفيداً بأن المقاتلات الأمريكية F-16 وF-35 بالإضافة إلى المقاتلات الكندية CF-18 نفذت عملية الاعتراض.

ولا تعدّ الرحلات الجوية الروسية إلى منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا نادرة، ففي مايو/أيار حلقت 4 طائرات روسية بالقرب من هذه المنطقة، ولكن يبدو أن وجود الطائرات الصينية يشكل "تطوراً جديداً" وفق CNN، ففي مارس/آذار قال قائد القيادة الشمالية الأمريكية إنّ الصين "تتوغل أكثر شمالاً في القطب الشمالي"، وتوقع أن يرى طائرات هناك "في أقرب وقت ممكن من هذا العام".