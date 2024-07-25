سياسة
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بتهمة "التعذيب والقتل".. أستراليا تعاقب مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية
فرضت أستراليا اليوم الخميس عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية لتورطهم في أعمال عنف شملت ضرباً واعتداءً جنسياً وتعذيباً ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
بتهمة "التعذيب والقتل".. أستراليا تعاقب مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية
أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين -أرشيف. / صورة: AFP
25 يوليو 2024

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج في بيان إن "الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على العنف ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في أعمال ضرب واعتداء جنسي وتعذيب وفي بعض الحالات وصلت إلى القتل".

وتابعت وانج: "ندعو إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين ووقف نشاطها الاستيطاني المستمر الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".

وتأتي خطوة الحكومة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين رداً على العنف في الضفة الغربية.

وقالت السفارة الإسرائيلية في أستراليا إن البلاد تندد بأعمال العنف ضد المجتمعات الفلسطينية، فيما علّق متحدث في السفارة لرويترز بأن "إسرائيل دولة قانون وستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة إلى العدالة".

وبوتيرة يومية يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدناً وبلدات في الضفة لاعتقال من يسميهم "مطلوبين"، وعادة ما يعتدي على فلسطينيين ويدمّر ممتلكات عامة وخاصة، ضمن مرحلة تصعيد يشرف عليها الجيش ومستوطنون منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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