وأفاد الجيش في بيان بأنه جرت إعادة جثامين المحتجزين، وهم 4 جنود وامرأة إسرائيلية، فيما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في منشور على إكس إنه جرى انتشال الجثامين خلال عملية مشتركة نفذها الجيش والشاباك.

وأمس الأربعاء قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن "الجيش الإسرائيلي استعاد في عملية عسكرية بخان يونس جنوبي القطاع جثة ميا غورين (56 عاماً)". وأعلنت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية بدورها أيضاً استعادة جثمان أورين غولدين (33 عاماً)، عضو فرقة حماية المستوطنة، من قطاع غزة خلال العملية العسكرية التي جرت فيها استعادة جثة غورين.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت حماس هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، "رداً على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى". وتحتجز حماس الآن 120 إسرائيلياً، جرى تأكيد مقتل 46 منهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.