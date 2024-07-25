وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الإصابات تراوحت "ما بين طفيفة إلى متوسطة"، وإن إطلاق النار جرى من داخل سيارة مارة عند مدخل قلقيلية قبل حاجز إسرائيلي، ثم لاذت السيارة بالفرار، مشيرةً إلى أن "قوات من الجيش طاردت السيارة التي جرى منها إطلاق النيران".

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت المدخل الرئيسي الشرقي لمدينة قلقيلية المؤدي إلى المدينة، وعاقت حركة مرور المركبات، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة، بحجة إطلاق نار وقع قرب بلدة عزون شرقاً.

وفي 16 يوليو/تموز الجاري أصيب ثلاثة مستوطنين بجروح بعد تعرّضهم لعملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني قرب بلدة بيت ليد، شرق طولكرم، شمالي الضفة الغربية، إذ تمكن حينها منفذ العملية الانسحاب من المكان والفرار.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة؛ ما أدى إلى استشهاد 589 فلسطينياً وإصابة 5 آلاف و400 واعتقال 9 آلاف و785، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع حرب تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة، ما أسفر عن أكثر من 129 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.