وأفاد الكرملين بأن بوتين التقى الأسد أمس الأربعاء، في زيارة تتزامن مع الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات بين البلدين، فيما قال إن اللقاء لم يفضِ إلى توقيع أي اتفاقيات أو وثائق بين الطرفين.

ونقل الكرملين عن الأسد قوله لبوتين: "بالنظر إلى كل الأحداث التي تجري في العالم أجمع وفي المنطقة الأوراسية اليوم، اجتماعنا اليوم يبدو مهماً للغاية لمناقشة كل تفاصيل تطور هذه الأحداث ومناقشة الآفاق والسيناريوهات المحتملة".

من جانبه قال بوتين: "لم يرَ بعضنا بعضاً منذ فترة طويلة، وأنا مهتم جداً بمعرفة رأيكم حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل. ولسوء الحظ، تميل الأمور إلى التفاقم كما نرى، وهذا ينطبق أيضاً على سوريا بشكل مباشر".

وتعد روسيا حليفاً رئيسياً للنظام السوري. وكان آخر لقاء شخصي جمع بين بوتين والأسد قد عُقد في 15 مارس/آذار 2023 في الكرملين أيضاً.