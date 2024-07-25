سياسة
2 دقيقة قراءة
بوتين يبحث مع رئيس النظام السوري في موسكو الأوضاع في المنطقة
أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى رئيس النظام السوري بشار الأسد بموسكو، وبحث معه العلاقات الثنائية، كما ناقشا تصاعد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، التي تفاقمت حدتها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
بوتين يبحث مع رئيس النظام السوري في موسكو الأوضاع في المنطقة
صورة أرشيفية للقاء سابق بين بوتين والأسد في موسكو. / صورة: AFP
25 يوليو 2024

وأفاد الكرملين بأن بوتين التقى الأسد أمس الأربعاء، في زيارة تتزامن مع الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات بين البلدين، فيما قال إن اللقاء لم يفضِ إلى توقيع أي اتفاقيات أو وثائق بين الطرفين.

ونقل الكرملين عن الأسد قوله لبوتين: "بالنظر إلى كل الأحداث التي تجري في العالم أجمع وفي المنطقة الأوراسية اليوم، اجتماعنا اليوم يبدو مهماً للغاية لمناقشة كل تفاصيل تطور هذه الأحداث ومناقشة الآفاق والسيناريوهات المحتملة".

من جانبه قال بوتين: "لم يرَ بعضنا بعضاً منذ فترة طويلة، وأنا مهتم جداً بمعرفة رأيكم حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل. ولسوء الحظ، تميل الأمور إلى التفاقم كما نرى، وهذا ينطبق أيضاً على سوريا بشكل مباشر".

وتعد روسيا حليفاً رئيسياً للنظام السوري. وكان آخر لقاء شخصي جمع بين بوتين والأسد قد عُقد في 15 مارس/آذار 2023 في الكرملين أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us