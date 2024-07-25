سياسة
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أردوغان: تركيا تواصل بكل إصرار مسيرتها التنموية المستمرة منذ 101 عام
نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، رسالة بمناسبة الذكرى 101 لمعاهدة لوزان للسلام.
أردوغان: تركيا تواصل بكل إصرار مسيرتها التنموية المستمرة منذ 101 عام
أردوغان: تركيا تواصل بكل إصرار مسيرتها التنموية المستمرة منذ 101 عام. / صورة: AA
25 يوليو 2024

وقال الرئيس أردوغان في رسالته إنه بفضل معاهدة لوزان "جرت الموافقة دولياً على انتصار الأمة ضد الغزاة الذين احتلوا الوطن"، مضيفاً: "اليوم هو الذكرى السنوية 101 لمعاهدة لوزان للسلام، التي نعتبرها الوثيقة التأسيسية للجمهورية التركية".

وأكد الرئيس التركي أن بلاده "تواصل رحلتها التنموية، المستمرة منذ 101 عام، كنصب تذكاري للاستقرار في منطقتها"، وأوضح أنه "في الوقت الذي تتزايد فيه الشكوك حول المستقبل، تركز بلادنا على أهداف مئوية تركيا، ونأمل ألّا يتمكن أحد من إعاقة إرادتنا".

وتابع: "إننا كأمة نسير نحو مستقبلنا المشرق بوحدة وتضامن، دون استسلام ودون تراجع في مواجهة الصعوبات والهجمات".

وختم أردوغان رسالته بالقول: "أتذكر بكل رحمة مؤسس جمهوريتنا الغازي مصطفى كمال ورفاقه في السلاح وشهداءنا الأعزاء الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلالنا، وأتمنى لقدامى المحاربين حياة طيبة ومثمرة".

مصدر:TRT عربي
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