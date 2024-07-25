ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الهلال الأحمر الفلسطيني أن "الإسعاف الأولي قُدم للمعتقلين المفرج عنهم من أمام حاجز كيسوفيم العسكري شرق دير البلح، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى".

وقال المواطن محمد اللوح، أحد المفرج عنهم، إنه أمضى 30 يوماً في سجون الاحتلال، تعرض خلالها للتعذيب الشديد والضرب المبرح بشكل متواصل، والصعق بالكهرباء. وأضاف أن المعتقلين كانوا مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين على مدار الساعة، كما مُنعوا من رفع رؤوسهم، وهم محشورون في غرف ضيقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

بدوره قال محمد أبو شعر، وهو أحد المفرج عنهم أيضاً، إنه تعرض لتعذيب بالصعق بالكهرباء عدة مرات خلال فترة اعتقاله، إضافة إلى الضرب والشبح والحرمان من النوم، موضحاً أن الطعام المقدم سيئ كمّاً ونوعاً.

وبين الفينة والأخرى يفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن معتقلين فلسطينيين كان قد اعتقلهم خلال عمليته البرية على قطاع غزة التي بدأها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اعتقل مئات الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع وتحديداً مدينة غزة وشمالها، وطالت الاعتقالات النساء والأطفال والشباب وكبار السن.

وأبلغ كثير من المعتقلين الذين جرى الإفراج عنهم عن تعرضهم لإجراءات تعسفية من قِبل الجنود الإسرائيليين خلال عملية اعتقالهم، فيما جرى توثيق مشاهد مصورة تثبت تعمّد الجنود إذلال المعتقلين الفلسطينيين خلال نقلهم إلى مراكز التحقيق داخل الأراضي المحتلة.

وسبق أن نقل محامي هيئة شؤون الأسرى، خالد محاجنة، شهادات مروعة عن معتقلين من قطاع غزة، في أثناء زيارته لمعتقل عوفر، موضحاً أن بعضهم تعرض لاعتداءات جنسية بعد تجريدهم من ملابسهم والاعتداء عليهم بالضرب في أماكن حساسة، وهم يعانون حالياً أوضاعاً صحية ونفسية صعبة.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 100 معتقل مرضى وجرحى دون علاج، في ظل اكتظاظ شديد في غرف المعتقل، وهي عبارة عن غرف من الإسمنت تفتقر إلى التهوية ومساحتها لا تزيد على خمسة أمتار مربعة، وفيها أسرّة حديدية بلا فراش ولا أغطية، ويُحتجز في كل واحدة منها 25 معتقلاً، ينام أغلبيتهم على الأرض.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة، ما أسفر عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.