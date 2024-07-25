وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 7 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح إثر قصف الاحتلال لمدينة خان يونس.

وفي شمال مدينة غزة، استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، إثر قصف إسرائيلي استهدف حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة أبو جياب في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وفي مخيم البريج وسط قطاع غزة، أصيب 7 مواطنين معظمهم أطفال جراء قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة أبو غرقود قرب مدخل المخيم، بينما أطلقت دبابات الاحتلال نيران رشاشاتها على منازل المواطنين في المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 39 ألفاً و175 شهيداً أغلبهم من الأطفال والنساء، بينما ارتفعت الإصابات إلى 90 ألفاً و403 مصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

شهادات مروّعة لأسرى مفرج عنهم من غزة

في غضون ذلك، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن 7 معتقلين، بينهم امرأتان، اعتُقلوا خلال الحرب على قطاع غزة، وتحدث اثنان منهم عما تعرّضوا له من تعذيب وتنكيل وانتهاكات خلال فترة اعتقالهم.

وقال المواطن محمد اللوح، أحد المفرج عنهم، إنه أمضى 30 يوماً في سجون الاحتلال، تعرّض خلالها للتعذيب الشديد والضرب المبرح بشكل متواصل، والصعق بالكهرباء. وأضاف أن المعتقلين كانوا مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين على مدار الساعة، كما مُنعوا من رفع رؤوسهم، وهم محشورون في غرف ضيّقة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

بدوره قال محمد أبو شعر، وهو أحد المفرج عنهم أيضاً، إنه تعرّض للتعذيب بالصعق بالكهرباء عدة مرات خلال فترة اعتقاله، إضافة إلى الضرب والشبح والحرمان من النوم، موضحاً أن الطعام المقدم سيّئ كمّاً ونوعاً.

وبين الفينة والأخرى يفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن معتقلين فلسطينيين كان قد اعتقلهم خلال عمليته البرية على قطاع غزة التي بدأها في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ اعتقل مئات الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع وتحديداً مدينة غزة وشمالها، وطالت الاعتقالات النساء والأطفال والشباب وكبار السن.