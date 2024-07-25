سياسة
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بعد إعلان القسام عن كمين محكم.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 بمعارك جنوب غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع قتلاه إلى 687 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.
بعد إعلان القسام عن كمين محكم.. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 بمعارك جنوب غزة
مشهد أرشيفي من كمين سابق قتلت فيه كتائب القسام عدداً من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة / مصدر الصورة: كتائب القسام/الإعلام العسكري / صورة: AA
25 يوليو 2024

وقال الجيش في بيان: "قتل الرقيب نوعم دويك البالغ 19 عاماً، من الكتيبة التاسعة، في معركة بجنوب قطاع غزة". وأشار إلى أن "جنديين آخرين أصيبا بجروح خطيرة في معارك جنوب القطاع" أيضاً، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أعلنت القسام في بيانات منفصلة عبر منصة تليغرام أن مقاتليها "تمكنوا من استدراج قوتين صهيونيتين إلى نفقين وتفجيرهما بأفراد القوتين فور نزولهم داخلهما، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح"،كما تمكنوا من تنفيذ عملية قنص لجندي إسرائيلي ببندقية الغول في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس.

وأضاف البيان أنه بالتعاون بين القسام وسرايا القدس تمكن المقاتلون من قصف تموضع لقوات إسرائيلية قرب مسجد الظلال شرق مدينة خان يونس بقذائف هاون من العيار الثقيل، فيما لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق فوري بشأن ما ورد في بيانات القسام.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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