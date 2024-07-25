سياسة
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فنربهتشه التركي يعلن رسمياً انضمام المهاجم المغربي يوسف النصيري
أعلن نادي فنربهتشه التركي اليوم الخميس، توقيع عقد لضم المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري لمدة 5 أعوام، بعد قضائه 4 مواسم في صفوف نادي إشبيلية الإسباني.
فنربهتشه التركي يعلن رسمياً انضمام المهاجم المغربي يوسف النصيري
المغربي النصيري ينضم إلى فنربهتشه بأكبر صفقة / Others
25 يوليو 2024

ورحّب النادي التركي في منشور على منصة إكس بانضمام النصيري (27 عاماً) إلى صفوفه قائلاً: "أهلاً بك في فنربهتشه، يوسف النصيري". وتمنى له مزيداً من البطولات.

وبموجب ما جاء في العقد، سيدفع فنربهتشه 21.2 مليون دولار للتعاقد مع اللاعب المغربي، لتصبح بذلك "أكبر صفقة" في تاريخ الدوري التركي.

وفي رصيد النصيري 73 هدفاً سجلها في 196 مباراة بقميص نادي إشبيلية، ضمن مختلف المسابقات، وتُوّج معهم بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عامَي 2020 و2023، كما أدّى دوراً بارزاً في وصول المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وسجّل 20 هدفاً دوليّاً في 73 مباراة.

وبقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يسعى فريق فنربهتشه التركي للعودة إلى منصة التتويج في الدوري لأوّل مرة منذ 2014، وكان الفريق أنهى الموسم الماضي في الوصافة خلف غلطة سراي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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