سياسة
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بعد كلمته في الكونغرس.. نتنياهو يلتقي بايدن وصفقة الأسرى على رأس الأجندة
يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس في واشنطن، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد إلقاء الأول كلمة في الكونغرس لتبرير الحرب الإسرائيلية على غزة، كما سيلتقي بعدها نائبة الرئيس المرشحة المحتملة للرئاسة كامالا هاريس.
بعد كلمته في الكونغرس.. نتنياهو يلتقي بايدن وصفقة الأسرى على رأس الأجندة
بايدن يستقبل نتنياهو اليوم وصفقة الأسرى تتصدر الأجندة / صورة: Reuters
25 يوليو 2024

ويُتوقع أن يسعى بايدن لممارسة مزيد من الضغط على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر. ولا يعرف إن كان نتنياهو سيستجيب لهذه الدعوة، بخاصة قبل أشهر قليلة من انتهاء ولاية بايدن الذي يؤكّد دعمه الراسخ لإسرائيل وتمسكه بصهيونيته.

وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية إن بايدن -الذي أعلن تخليه عن الترشح لولاية ثانية- سيحاول معالجة بعض "الثغرات الأخيرة" المتبقية قبل التوصل إلى اتفاق، عندما يستقبل نتنياهو في البيت الأبيض.

وأكد المسؤول أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى أصبحت "في مراحلها الختامية ومن الممكن إبرام اتفاق". ولا يتوقع المسؤول أن يكون لقاء بايدن نتنياهو مسألة نعم أو لا، بل بالأحرى "كيف يمكننا معالجة الثغرات الأخيرة؟" موضحاً أن التوصل إلى هدنة يتوقف حالياً على عدد قليل من المسائل المتّصلة بكيفية دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً مدمرة على غزة، خلفت 39,175 شهيداً، بحسب وزارة الصحة في غزة، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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