سياسة
2 دقيقة قراءة
لجنة الإشراف بـ"ميتا" تدعوها إلى حظر أي محتوى ذي طابع جنسي مزيف
طلبت لجنة الإشراف في "ميتا" اليوم الخميس، من الشركة الكبرى المتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي، تكييف قواعدها المتعلقة بـ"التزييف العميق" الإباحي مع عصر الذكاء الصناعي التوليدي لا مع مرحلة "فوتوشوب".
لجنة الإشراف بـ"ميتا" تدعوها إلى حظر أي محتوى ذي طابع جنسي مزيف
لجنة الإشراف في "ميتا" تدعوها إلى تعديل قواعدها المتعلّقة بـ"التزييف العميق" الإباحي / صورة: Reuters
25 يوليو 2024

ورفعت اللجنة المؤلفة من شخصيات وخبراء مستقلين وتُعتبر "المحكمة العليا" للإشراف على المحتوى في فيسبوك وإنستغرام، هذه التوصية بعدما أجرت تدقيقاً في حالتَي تزييف عميق لامرأتين مشهورتين في الهند والولايات المتحدة.

وفي إحدى الحالتين بقيت الصورة المتلاعَب بها والمنشورة عبر إنستغرام في شبكة الإنترنت على الرغم من تقديم شكوى بشأنها. أما في الحالة الأخرى فلم تسمح المنصة بنشر الصورة. ورُفعت النتيجتان إلى اللجنة، وقررت اللجنة أنّ حالتي التزييف العميق انتهكتا قاعدة تعتمدها "ميتا" راهناً ضد ممارسة تسمى "فوتوشوب يضفي طابعاً جنسياً وينطوي على إساءة"، وأنّ "ميتا" عليها أن تسهّل فهم هذه القاعدة.

وتتضمن هذه الفئة التي حددتها "ميتا" الصور التي يُتلاعَب بها ويُضفى عليها طابع جنسي بطريقة قد تثير استياء الأشخاص الذين يظهرون في الصور. وذكرت لجنة الإشراف أنّ الإشارة إلى "فوتوشوب" في قاعدة تتمحور على "التزييف العميق" الإباحي "محدودة جدّاً"، في وقت يمكن فيه لتقنيات مثل الذكاء الصناعي التوليدي ابتكار صور أو مقاطع فيديو استناداً إلى طلب بلغة يومية بسيطة.

وعندما أُنشئت اللجنة سنة 2020، وافقت "ميتا" على التزام قراراتها المتعلقة بمحتوى محدد، ولكنّ الشركة الأمريكية تستطيع أن تعتمد كما تشاء توصيات اللجنة المتعلّقة بقواعدها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us