ورفعت اللجنة المؤلفة من شخصيات وخبراء مستقلين وتُعتبر "المحكمة العليا" للإشراف على المحتوى في فيسبوك وإنستغرام، هذه التوصية بعدما أجرت تدقيقاً في حالتَي تزييف عميق لامرأتين مشهورتين في الهند والولايات المتحدة.

وفي إحدى الحالتين بقيت الصورة المتلاعَب بها والمنشورة عبر إنستغرام في شبكة الإنترنت على الرغم من تقديم شكوى بشأنها. أما في الحالة الأخرى فلم تسمح المنصة بنشر الصورة. ورُفعت النتيجتان إلى اللجنة، وقررت اللجنة أنّ حالتي التزييف العميق انتهكتا قاعدة تعتمدها "ميتا" راهناً ضد ممارسة تسمى "فوتوشوب يضفي طابعاً جنسياً وينطوي على إساءة"، وأنّ "ميتا" عليها أن تسهّل فهم هذه القاعدة.

وتتضمن هذه الفئة التي حددتها "ميتا" الصور التي يُتلاعَب بها ويُضفى عليها طابع جنسي بطريقة قد تثير استياء الأشخاص الذين يظهرون في الصور. وذكرت لجنة الإشراف أنّ الإشارة إلى "فوتوشوب" في قاعدة تتمحور على "التزييف العميق" الإباحي "محدودة جدّاً"، في وقت يمكن فيه لتقنيات مثل الذكاء الصناعي التوليدي ابتكار صور أو مقاطع فيديو استناداً إلى طلب بلغة يومية بسيطة.

وعندما أُنشئت اللجنة سنة 2020، وافقت "ميتا" على التزام قراراتها المتعلقة بمحتوى محدد، ولكنّ الشركة الأمريكية تستطيع أن تعتمد كما تشاء توصيات اللجنة المتعلّقة بقواعدها.