سياسة
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أغلبهم مرضى ومسنّون.. وفاة 21 شخصاً في المغرب بسبب الحر الشديد
أكدت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، وفاة 21 شخصاً أمس الأربعاء أغلبيتهم يعانون أمراضاً مزمنة، وكبار سنّ، جراء ارتفاع درجة الحرارة.
أغلبهم مرضى ومسنّون.. وفاة 21 شخصاً في المغرب بسبب الحر الشديد
وزارة الصحة المغربية تعلن وفاة 21 شخصاً جراء ارتفاع درجة الحرارة. / صورة: AA
25 يوليو 2024

وأوضحت الوزارة في بيان: "سجل المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال (وسط) أمس الأربعاء، 21 حالة وفاة، منها 4 حالات وفاة خارج أسوار المستشفى و17 حالة وفاة استشفائية"، مضيفة: "غالبية الوفيات أشخاص يعانون أمراضاً مزمنة وكبار سنّ، ساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم".

وفي بيان آخر الخميس أعلنت الوزارة "اتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية للتصدي للآثار الصحية الناتجة عن موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد"، مضيفة: "اتخذنا إجراءات استعجالية بناء على النشرات الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية التي أكدت فيها ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق".

وأشارت إلى "تفعيل نظام المداومة في المؤسسات الصحية بالمناطق التي تعرف ارتفاعاً في درجات الحرارة، حيث جرت تعبئة مهنيي الصحة، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لتقديم العلاجات اللازمة"، وحثت "المواطنات والمواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأضرار الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر".

وأوصت الوزارة بـ"شرب كميات كافية من الماء بانتظام لتجنب جفاف الجسم، وترطيب الجسم بالماء دوريّاً، وتجنب الخروج خلال فترات النهار التي تشهد ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة"، داعية إلى "البقاء في أماكن باردة وتجنب الأنشطة البدنية الشاقة، والحفاظ على برودة المنازل بإغلاق النوافذ خلال النهار وفتحها في المساء، واستشارة الطبيب في حالة وجود مشكلات صحية".

والأحد حذّرَت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب من موجة حارة تصل إلى 46 درجة مئوية في عدد من مناطق المملكة، متوقعة أن تستمر حتى (أمس) الأربعاء، وقالت عبر نشرة تحذيرية أنه "من المنتظر أن تراوح درجات حرارة خلال هذه الموجة ما بين 42 و46 درجة بأقاليم زاكورة وآسا الزاك والرشيدية وطاطا (جنوب شرق)".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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