سياسة
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دراسة جديدة تثبت دقة إحصائيات عدد شهداء غزة في أيام الحرب الأولى
حللت دراسة جديدة الأيام السبعة عشر الأولى من قصف إسرائيل على غزة، حصيلة الشهداء التي نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن دقتها كانت موثوقة.
دراسة جديدة تثبت دقة إحصائيات عدد شهداء غزة في أيام الحرب الأولى
دراسة جديدة: إحصائيات "قتلى" غزة كانت دقيقة في أيام الحرب الأولى / صورة: AFP
25 يوليو 2024

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الدراسة، التي أجرتها منظمة "إيروورز" البريطانية التي تقيّم مزاعم الأضرار المدنية في النزاعات، تضاف إلى أبحاث أخرى تشير إلى أن أرقام السلطات الصحية في الأيام الأولى للحرب كانت ذات مصداقية.

وأواخر أكتوبر/تشرين الأول نشرت وزارة الصحية الفلسطينية في غزة أسماء نحو 7000 شخص استُشهدوا في الأيام السبعة عشر الأولى من الحرب. ومن بين آلاف الغارات الجوية الإسرائيلية والانفجارات الأخرى خلال تلك الفترة الزمنية، حللت المنظمة جزءاً صغيراً، 350 حدثاً، من الدراسة التي صدرت الأربعاء.

وقالت "إيروورز" إنها حددت 3000 اسم بشكل مستقل، "معظمها يتطابق مع قائمة الوزارة التابعة لحماس". ونتيجة ذلك قالت "إيروورز" إنها تشعر بالثقة بأن نظام الإبلاغ عن الإصابات في الوزارة التابعة لحماس في بداية الحرب كان موثوقاً به وأنها تعمل على تحليل الضربات والانفجارات الإضافية.

وركزت "إيروورز" أبحاثها فقط على الأيام الأولى من الحرب، وقالت إن هذه الفترة وثّقت غارات وانفجارات أخرى أكثر بكثير إلى جانب ما يقرب من 350 ضربة خلال هذه الفترة. ونحو 75% من الأسماء التي وثقتها المنظمة ظهرت في قائمة وزارة الصحة في أكتوبر/تشرين الأول، وهو معدل أظهر أن "الطرفين وثّقا جزءاً كبيراً من الواقع الأساسي"، حسبما قال مايك سباجات، الأستاذ في كلية رويال هولواي في جامعة لندن الذي راجع النتائج.

ووجد باحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي الذين حللوا أرقام الهوية من قائمة أكتوبر/تشرين الأول أنه "لا سبب واضحاً" للشك في البيانات. واستخدمت "إيروورز" نفس المنهجية في تحليلها للأرقام في غزة كما فعلت سابقاً مع الحروب في العراق وسوريا وأوكرانيا وليبيا وغيرها، كما قالت إميلي تريب، مديرة المجموعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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