وأوضح بيان صادر عن وزارة النقل التركية اليوم الخميس، استناداً إلى تقرير للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، أن مطار إسطنبول جاء في المرتبة الأولى بين المطارات الأوروبية الأكثر ازدحاماً بين 15 و21 يوليو/تموز الجاري.

وأشار البيان إلى أن مطار إسطنبول تخطى مطارَي شارل ديغول في باريس وسخيبول في أمستردام اللذين يُعتبران من أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً، مضيفاً أن مطار أنطاليا الدولي احتلّ المرتبة الثامنة بين أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا بمتوسط ​​1036 رحلة جوية يومياً.

وأكد أنه "خلال هذه الفترة أصبح المجال الجوي التركي أحد أكثر المجالات الجوية كفاءة في أوروبا، مع زمن تأخير أقل من 0.5 دقيقة لكل رحلة".