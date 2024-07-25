سياسة
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مطار إسطنبول الدولي يواصل تصدره قائمة مطارات أوروبا الأكثر ازدحاماً
واصل مطار إسطنبول الدولي تصدره قائمة مطارات أوروبا الأكثر ازدحاماً، خلال الفترة بين 15 و21 يوليو/تموز الجاري، بمتوسط 1485 رحلة يومياً.
مطار إسطنبول الدولي يواصل تصدره قائمة مطارات أوروبا الأكثر ازدحاماً
مطار إسطنبول الدولي يواصل تصدره قائمة مطارات أوروبا الأكثر ازدحاماً / صورة: AA
25 يوليو 2024

وأوضح بيان صادر عن وزارة النقل التركية اليوم الخميس، استناداً إلى تقرير للمنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، أن مطار إسطنبول جاء في المرتبة الأولى بين المطارات الأوروبية الأكثر ازدحاماً بين 15 و21 يوليو/تموز الجاري.

وأشار البيان إلى أن مطار إسطنبول تخطى مطارَي شارل ديغول في باريس وسخيبول في أمستردام اللذين يُعتبران من أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً، مضيفاً أن مطار أنطاليا الدولي احتلّ المرتبة الثامنة بين أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا بمتوسط ​​1036 رحلة جوية يومياً.

وأكد أنه "خلال هذه الفترة أصبح المجال الجوي التركي أحد أكثر المجالات الجوية كفاءة في أوروبا، مع زمن تأخير أقل من 0.5 دقيقة لكل رحلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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