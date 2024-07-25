سياسة
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تركيا: على المجتمع الدولي إلجام حكومة إسرائيل قبل أن تتوسع دوامة العنف
شددت تركيا على ضرورة الإسراع في إلجام الإدارة الإسرائيلية التي وصفتها بأنها "لم تعد تمت بصلة إلى أي قيم إنسانية"، محذرة من توسع دوامة العنف بالمنطقة.
تركيا: على المجتمع الدولي إلجام حكومة إسرائيل قبل أن تتوسع دوامة العنف
مجلس الأمن القومي التركي يعقد اجتماعاً برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة / صورة: AA
25 يوليو 2024

وأفاد بيان صادر عن مجلس الأمن القومي التركي اليوم الخميس، بعد عقده اجتماعاً برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، بأنه "يجب بلا تأخير إلجام الإدارة الإسرائيلية المجردة من أي قيم إنسانية".

وأكد أن "على الحكومة الإسرائيلية التي أعلنت صراحةً أنها لا علاقة بالقانون والقيم الإنسانية، بالمجازر التي ارتكبتها رغم تزايد ردود الفعل من المجتمع الدولي، التوقف بلا تأخير، وإذا لم يحدث ذلك، فقد يؤدي إلى اندلاع دوامة من العنف قد تمتد أولاً إلى المناطق المجاورة ثم إلى المنطقة بأكملها.

وشدد البيان على أنه بفضل عملية السلام القبرصية التي نفذتها تركيا في إطار الاتفاقيات الدولية وكدولة ضامنة، ساد جو السلام والهدوء والثقة في جميع أنحاء الجزيرة لمدة نصف قرن، بما لا يدع مجالاً للشك في شرعية العملية ونجاحها".

وفي ما يخص الملف السوري، أكد البيان أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم للتوصل إلى توافق اجتماعي حقيقي يشمل جميع الأطراف في سوريا لحل القضايا العالقة في هذا البلد، مضيفاً أن تطهير الأراضي السورية من الإرهاب الانفصالي سيضمن بالمقام الأول مصالح سوريا وبقاءها.

وبشأن موقف تركيا الحازم لإنهاء القضية القبرصية، أشار البيان إلى أن هذه "هي قضيتنا الوطنية، على أساس حل الدولتين والمساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، والاعتراف بالقبارصة الأتراك والحفاظ على جمهورية شمال قبرص التركية عضواً متساوياً في المجتمع الدولي".

وأكّد البيان أن "نهجنا البناء، الذي يعطي الأولوية للحوار حول القضايا في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، لن يُسمح بإساءة استخدامه؛ وسنستمر بلا هوادة في الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا".

ونوقشت خلال الاجتماع التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا والجهود الدبلوماسية الأخيرة، مؤكداً ضرورة زيادة الجهود الصادقة متعددة الأطراف لإحلال السلام العادل والدائم قبل أن تتصاعد الحرب وتمتد إلى المنطقة، وفق البيان.

وقيّم الاجتماع العلاقات التي تطورت على المدى الطويل بين تركيا والدول الإفريقية، بخاصة الصومال وليبيا والسودان والنيجر، وأكد أن "تركيا ستواصل المساهمة في تحقيق السلام والازدهار للشعوب الإفريقية الشقيقة من خلال الوفاء بمسؤولياتها في بناء الثقة والاستقرار".

ويُعتبر مجلس الأمن القومي أعلى هيئة تنسيق أمني في تركيا، ويضم عسكريين ومدنيين ويتخذ قرارات لتحديد وتنفيذ سياسات الأمن القومي وضمان التنسيق بين المؤسسات الأمنية، ويعقد المجلس اجتماعاً كل شهرين برئاسة رئيس الجمهورية، لبحث التطورات الأمنية الداخلية والخارجية لتركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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