وأفاد فيدان في منشور عبر منصة إكس، بأن "عدد الشهداء في غزة يقترب من 40 ألفاً، وملايين الفلسطينيين فقدوا منازلهم واضطُرّوا إلى النزوح"، موضحاً أنه يعتقد أن "جميع المسؤولين الإسرائيليين، بخاصة نتنياهو، الذين تسببوا بهذا الوضع، سيُحاسَبون أمام العدالة ذات يوم".

ومشيراً إلى كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، شدّد فيدان على أن "الذين يستمدون قوتهم من الحقّ لا من الهتافات، وينتظرون بصبر اليوم الذي يظهر فيه العدل، سوف ينتصرون بالتأكيد".

ومساء الأربعاء ألقى نتنياهو خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي وسط احتجاجات ضخمة لآلاف المؤيدين لفلسطين في شوارع واشنطن مطالبين بوقف الحرب وعدم تزويد إسرائيل بالسلاح.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً "وحشية" على غزة خلفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.