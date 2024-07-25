سياسة
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حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بمسيّرات.. وإعلام عبري: تضرر مبانٍ سكنية
أعلن حزب الله اليوم الخميس، استهداف نقاط تموضع لضباط وجنود بطائرات مسيرة استهدفت موقعاً عسكرياً شمال إسرائيل، فيما أكد إعلام عبري تضرر 12 شقة سكنية بمستوطنة منارة إثر حريق سبّبه صاروخ مضادّ للدروع أُطلقَ من لبنان.
حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بمسيّرات.. وإعلام عبري: تضرر مبانٍ سكنية
دخان يتصاعد من موقع استهدفه مقاتلو حزب الله على طول الحدود الإسرائيلية مع لبنان في 25 يوليو/تموز، 2024، / صورة: AFP 
25 يوليو 2024

وأفاد الحزب في بيان بأن قواته شنّت "هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية ‏التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف التابع للواء النار 288"، مضيفا أن الهجوم "استهدف نقاط تموضع واستقرار ضباطه ‏وجنوده وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".

وأوضح الحزب في سلسة بيانات متتالية، أن هجومه جاء دعماً للشعب الفلسطيني في غزة، ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفّذه العدو الإسرائيلي في بلدة رب ثلاثين (جنوبيّ لبنان)"، مشيراً إلى ارتفاع عدد قتلاه إلى 378 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول.

في المقابل أكّد موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي أن حريقاً اندلع بمستوطنة منارة في منطقة "إصبع الجليل" إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، موضحاً أن الحريق ألحق أضراراً بـ12 شقة سكنية، بلا مزيد من التفاصيل.

وقبل ذلك دوت صفارات الإنذار أكثر من مرة في منارة وعدد من المستوطنات القريبة من حدود لبنان الجنوبية، فيما أشارت القناة 12 العبرية إلى سقوط صاروخين أُطلقَا من لبنان بمنطقة مفتوحة في سعسع بالجليل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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