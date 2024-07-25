وأضاف بيان الخارجية: "نأمل أن يمهد الاتفاق المتوصَّل إليه الطريق لحل سياسي شامل للصراع في اليمن". وقال البيان: "نتوقع من الأطراف اليمنية التركيز على السلام والاستقرار في البلاد من خلال الحوار البنَّاء، وتركيا ستواصل دعم وحدة أراضي اليمن ووحدته الوطنية".

والثلاثاء قال مكتب غروندبرغ في بيان: "الليلة الماضية (الاثنين) أبلغت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بأنهما اتفقتا على عدة تدابير لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".

ويتضمن الاتفاق، وفق البيان، "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران (اليمنية للرحلات) بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو وفق الحاجة".