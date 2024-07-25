سياسة
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بايدن يلتقي نتنياهو بواشنطن وآمال بقرب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بغزة
عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، اجتماعهما في البيت الأبيض بواشنطن، فيما أكدت وسائل إعلام أمريكية أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة بمراحله النهائية.
بايدن يلتقي نتنياهو بواشنطن وآمال بقرب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بغزة
الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن / صورة: Reuters
25 يوليو 2024

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن نتنياهو وبايدن بدآ اجتماعهما في البيت الأبيض، مضيفة أن نتنياهو شكر بايدن لدعمه إسرائيل على مدى 50 عاماً، مشيرة إلى أن "من المتوقع أن يؤدي لقاء بايدن ونتنياهو إلى تطور في محادثات صفقة تبادل الأسرى" المتعثرة بين إسرائيل وحماس.

وأشارت هيئة البث إلى أن نتنياهو يريد أخذ التزام من بايدن بشأن مواصلة القتال في غزة وتزويد إسرائيل بـ"أسلحة خاصة" لمنع احتمال حلّ حكومته عن طريق انسحاب وزيرَي الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

بدورها زعمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية (خاصة) أن البيت الأبيض يمارس "ضغوطاً كبيرة" على نتنياهو خلال زيارته الحالية، للموافقة على شروط وقف إطلاق النار في غزة.

في السياق نفسه قال مسؤول أمريكي كبير لوسائل إعلام دولية، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز سيبدأ الأسبوع المقبل جولة محادثات جديدة مع كبار الوسطاء لوقف إطلاق النار بغزة، مشيراً إلى أن المحادثات لن تكون في المنطقة وقد تُعقَد في أوروبا.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول بالإدارة الأمريكية تأكيده أن إطار صفقة وقف إطلاق النار متفق عليه والتركيز على مرحلة التنفيذ، كما نقلت شبكة "NBC" عن مسؤول بالإدارة الأمريكية قوله إن الاتفاق في مراحله النهائية ووصل إلى نقطة قابلة للتحقيق.

والاثنين وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة وألقى أمس الأربعاء خطاباً أمام الكونغرس في جلسة قاطعها نحو نصف الأعضاء الديمقراطيين في مجلسَي النواب والشيوخ تنديداً بها، في ظلّ مواصلة الحرب والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت لاحق اليوم كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، ويلتقي غداً الجمعة بولاية فلوريدا المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب، ثم يعود إلى إسرائيل مساء السبت المقبل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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