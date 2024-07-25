وأضاف جليك في تصريحات صحفية من مقرّ حزب العدالة والتنمية، أمس الخميس: "في الواقع، نتنياهو، الذي ارتكب أعمالاً تستحق المحاسبة والإدانة واللعنة، حظي بالتصفيق مرات عديدة في الكونغرس الأمريكي".

وأوضح أنه "عندما يذهب نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي، فإنه يحظى بتصفيق حار، وفي الواقع، كل تصفيق حار يعني الدوس على القيم الإنسانية، وهذا ما حدث بالضبط".

وقال جليك: "بغض النظر عما قاله، إن كان موجهاً إلى أمريكا أو إلى دول أخرى، فإن حقيقة وقوف الحاضرين وتصفيق دون سبب، تُظهر كيف أن اللاعقلانية الكاملة أحاطت بالجميع".

وأشار المسؤول التركي إلى أنه كان "من المفاجئ" أن يصفق له أعضاء الكونغرس عندما دافع عن هذه المذابح. وأوضح أن تصريحات رئيس وزراء دولة أجنبية، المهينة للمواطنين الأمريكيين والأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس المتظاهرين في الكونغرس الأمريكي والجامعات، قوبلت أيضاً بحفاوة بالغة.

وأضاف جليك أن "أبرز ما في خطاب نتنياهو، والجانب الأكثر حزناً والأكثر مأساوية، هو أنه يستهتر بالدفاع عن المجازر التي ارتكبها ويحظى بالتصفيق على هذا الدفاع".

وأشار إلى ادعاءات نتنياهو الكاذبة في خطابه عندما قال: "نحن لا نمنع المساعدات من الوصول إلى غزة متهما حركة حماس بأخذها". بينما أكدت المنظمات الدولية "أن حكومة نتنياهو هي التي تمنع وصول المساعدات النساء والأطفال في غزة".

ورداً على سؤال حول المقارنة بين "7 أكتوبر و11 سبتمبر" في خطاب نتنياهو، قال جليك "من خلال ذكر 7 أكتوبر و11 سبتمبر جنباً إلى جنب، فهو يريد التغطية على مجازره التي يرتكبها من خلال مساواة الأحداث".

وأضاف أن نتنياهو يحاول التغطية على المجازر التي يرتكبها وتصوير بلاده أنها رائدة الحضارة الغربية في منطقة الشرق الأوسط بقوله: "نحن ندافع عن الحضارة الغربية في هذه الأراضي. انتصارنا هو انتصاركم. إذا فزنا، فزتم أيضاً"

والاثنين، وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة وألقى الأربعاء خطابا أمام الكونغرس في جلسة قاطعها نحو نصف الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، تنديداً بها، في ظل مواصلة الحرب والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.