سياسة
3 دقيقة قراءة
معلقاً على استقبال نتنياهو بالكونغرس.. جليك: ما حدث دوس على القيم الإنسانية
علّق المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، قائلاً: "للأسف، ربما واجهنا بعض الصور الأكثر مأساوية في تاريخ البشرية".
معلقاً على استقبال نتنياهو بالكونغرس.. جليك: ما حدث دوس على القيم الإنسانية
جليك: عندما يذهب نتنياهو إلى الكونغرس فإنه يحظى بتصفيق حار، وفي الواقع، كل تصفيق حار يعني الدوس على القيم الإنسانية / صورة: AA
25 يوليو 2024

وأضاف جليك في تصريحات صحفية من مقرّ حزب العدالة والتنمية، أمس الخميس: "في الواقع، نتنياهو، الذي ارتكب أعمالاً تستحق المحاسبة والإدانة واللعنة، حظي بالتصفيق مرات عديدة في الكونغرس الأمريكي".

وأوضح أنه "عندما يذهب نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي، فإنه يحظى بتصفيق حار، وفي الواقع، كل تصفيق حار يعني الدوس على القيم الإنسانية، وهذا ما حدث بالضبط".

وقال جليك: "بغض النظر عما قاله، إن كان موجهاً إلى أمريكا أو إلى دول أخرى، فإن حقيقة وقوف الحاضرين وتصفيق دون سبب، تُظهر كيف أن اللاعقلانية الكاملة أحاطت بالجميع".

وأشار المسؤول التركي إلى أنه كان "من المفاجئ" أن يصفق له أعضاء الكونغرس عندما دافع عن هذه المذابح. وأوضح أن تصريحات رئيس وزراء دولة أجنبية، المهينة للمواطنين الأمريكيين والأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس المتظاهرين في الكونغرس الأمريكي والجامعات، قوبلت أيضاً بحفاوة بالغة.

وأضاف جليك أن "أبرز ما في خطاب نتنياهو، والجانب الأكثر حزناً والأكثر مأساوية، هو أنه يستهتر بالدفاع عن المجازر التي ارتكبها ويحظى بالتصفيق على هذا الدفاع".

وأشار إلى ادعاءات نتنياهو الكاذبة في خطابه عندما قال: "نحن لا نمنع المساعدات من الوصول إلى غزة متهما حركة حماس بأخذها". بينما أكدت المنظمات الدولية "أن حكومة نتنياهو هي التي تمنع وصول المساعدات النساء والأطفال في غزة".

ورداً على سؤال حول المقارنة بين "7 أكتوبر و11 سبتمبر" في خطاب نتنياهو، قال جليك "من خلال ذكر 7 أكتوبر و11 سبتمبر جنباً إلى جنب، فهو يريد التغطية على مجازره التي يرتكبها من خلال مساواة الأحداث".

وأضاف أن نتنياهو يحاول التغطية على المجازر التي يرتكبها وتصوير بلاده أنها رائدة الحضارة الغربية في منطقة الشرق الأوسط بقوله: "نحن ندافع عن الحضارة الغربية في هذه الأراضي. انتصارنا هو انتصاركم. إذا فزنا، فزتم أيضاً"

والاثنين، وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة وألقى الأربعاء خطابا أمام الكونغرس في جلسة قاطعها نحو نصف الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، تنديداً بها، في ظل مواصلة الحرب والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us