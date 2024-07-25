وأعلنت سيلا، التي ستمثل فرنسا في سباق التتابع 4 × 400 متر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، أنه لن يُسمح لها بحضور حفل الافتتاح لأنها ترتدي الحجاب.

وبينما انتقد الرياضيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة الفرنسية، صرحت وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا في مقابلة مع شبكة CNN أن لحضور الرياضية حفل الافتتاح "حلاً".

وقالت كاستيرا: "هذا هو القانون وعلينا التزامه، وهي (سيلا) تدرك جيداً أنه عندما تكون رياضياً تمثل بلدك، عليك أن تكون قدوة يحتذى بها"، مضيفة أنهم تحدثوا مع سيلا وتوصلوا معها إلى اتفاق بخصوص هذه القضية.

وفي السياق، أعلنت اللجنة الأولمبية الفرنسية أن سيلا، التي طُلب منها ارتداء قبعة لحضور حفل الافتتاح، قبلت العرض، وذلك بعدما طلب منها "ارتداء شيء آخر لا يعتبر رمزاً دينياً".

وشاركت العداءة الفرنسية سيلا منشورا عبر حسابهاً على إنستغرام قالت فيه: "توصلنا أخيراً إلى اتفاق حتى أتمكن من حضور حفل افتتاح الألعاب الأولمبية".

ورغم أن اللجنة الأولمبية الدولية، وهي المنظمة المسؤولة عن تنظيم الألعاب الأولمبية، لا قيود لديها في هذا الصدد، فإن فرنسا تفرض حظراً على ارتداء الحجاب على لاعبات المنتخب الوطني اللاتي سيتنافسن في الأولمبياد.

وفي 24 سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت الوزيرة أوديا كاستيرا حظر ارتداء الرياضيات الفرنسيات الحجاب في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مؤكدة تأييدها تطبيق نظام "علماني صارم" في الرياضة.

وأثار قرار الحظر حينها ردود فعل من المجتمع الرياضي ومنظمات حقوق الإنسان، واجتمع عديد من المنظمات، بينها منظمة العفو الدولية، وأرسلت خطاباً إلى اللجنة الأولمبية الدولية في 24 مايو/أيار الفائت ضد الحظر الذي تقرر تنفيذه.

ومن المقرر أن يقام اليوم الجمعة افتتاح الألعاب الأولمبية التي ستستمر حتى 11 أغسطس/آب المقبل، بحفل على نهر السين، في سابقة تشهد للمرة الأولى إقامة حفل افتتاح الأولمبياد خارج الملعب الذي ستجري فيه المنافسات.

وسيشارك في الألعاب الأولمبية 10 آلاف و500 رياضي من 206 وفود، ومن المتوقع أن يصل عدد السياح في باريس إلى نحو 16 مليوناً، وأن يحضر 110 قادة دول وحكومات حفل الافتتاح.