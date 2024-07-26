سياسة
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"عملية قتل بطيء".. استشهاد القيادي في حماس مصطفى أبو عرة داخل سجون الاحتلال
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد المعتقل الإداري الشيخ مصطفى أبو عرة (63 عاماً) بعد نقله من سجن "ريمون" الإسرائيلي إلى مستشفى "سوروكا" جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.
"عملية قتل بطيء".. استشهاد القيادي في حماس مصطفى أبو عرة داخل سجون الاحتلال
بلغ مجموع سنوات اعتقال الشيخ مصطفى أبو عرة في سجون الاحتلال نحو 12 عاماً متفرقة / صورة: وسائل التواصل
26 يوليو 2024

والشيخ أبو عرة قيادي في حركة حماس وأحد مبعدي مرج الزهور وأسير سابق تعرّض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله نحو 12 عاماً.

وقالت الهيئة والنادي إن أبو عرة منذ لحظة اعتقاله في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واجه جرائم وإجراءات غير مسبوقة وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، إضافة إلى الجرائم الطبيّة التي شكلت الأسباب المركزية لاستشهاد أسرى ومعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال.

واعتبرت المنظمتان أنّ "الشهيد تعرّض لعملية قتل بطيء نُفّذت بحقّه منذ لحظة اعتقاله وحرمانه العلاج، وأن ذلك يندرج في إطار حرب الإبادة المستمرة، وعمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار سياسي".

وحمّلت إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو عرة، وكذلك المسؤولية عن مصير الأسرى وكل المعتقلين الذين يبلغ عددهم اليوم أكثر من 9700 بينهم نساء وأطفال.

في السياق، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن 18 معتقلاً استشهدوا في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مع احتجاز جثامين 16 منهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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