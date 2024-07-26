سياسة
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عقب لقائها نتنياهو.. هاريس تدعو إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
عبّرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعها به في واشنطن أمس الخميس عن "قلقها العميق" إزاء عدد الضحايا في القطاع وناشدته إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.
عقب لقائها نتنياهو.. هاريس تدعو إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
هاريس: قلت لرئيس الوزراء نتنياهو، حان الوقت لإبرام هذا الاتفاق / صورة: AP
26 يوليو 2024

وقالت هاريس في مؤتمر صحفي عقب لقائها نتنياهو: "لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نصبح مخدَّرين تجاه المعاناة، وأنا لن أصمت". وشدّدت على أنّ الوقت حان لوضع حدّ للحرب "المدمّرة" المستمرّة في قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر.

وأوضحت السيناتورة السابقة البالغة من العمر 59 عاماً أن "ما حدث في غزة خلال الأشهر التسعة الماضية مدمّر" مشيرة بالخصوص إلى "الأطفال القتلى" و"الأشخاص اليائسين والجياع الذين يفرّون بحثاً عن الأمان". وأضافت أنّها شدّدت خلال لقائها "الصريح" مع نتنياهو على خطورة الوضع الكارثي في غزة.

وأضافت هاريس أنّها طلبت من نتنياهو التوصل إلى اتّفاق يُرسي وقفاً لإطلاق النار ويتيح إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على مستوطنات غلاف القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت: "كما قلت للتو لرئيس الوزراء نتنياهو، حان الوقت لإبرام هذا الاتفاق". كما دعت هاريس إلى قيام دولة فلسطينية، وهو أمر يعارضه بشدّة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

والاثنين، وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة وألقى الأربعاء خطاباً أمام الكونغرس في جلسة قاطعها نحو نصف الأعضاء الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، تنديداً بها، في ظل مواصلة الحرب والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

واليوم الجمعة، يلتقي نتنياهو بولاية فلوريدا المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترمب، ثم يعود إلى إسرائيل مساء السبت.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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