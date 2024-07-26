وقال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، في بيان: "لا يمكن ترتيب تفاصيل مناظرة الانتخابات العامة حتى يقرر الديمقراطيون رسمياً مرشّحهم.. سيكون من غير المناسب جدولة الأمور مع هاريس لأن الديمقراطيين يمكن أن يغيّروا آراءهم".

وأضاف تشيونغ أنه "للفوضى السياسية المستمرّة" الناجمة عن قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس فإنّ التزام موعد للمناظرة "غير مناسب".

وتابع البيان أنّ " لدى عديد من أعضاء الحزب الديمقراطي، وبخاصة باراك أوباما، شعوراً قوياً بأنّ كامالا هاريس محتالة ماركسية لا يمكنها هزيمة الرئيس ترمب، وما زالوا ينتظرون شخصاً أفضل".

والأحد، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024 وأعرب عن دعمه وتأييده "الكاملَين" لنائبته هاريس لتحل محله مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي.

وتعهدت نائبة الرئيس الأمريكي، مساء اليوم نفسه، بكسب ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة والتغلب على مرشح الجمهوريين دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.