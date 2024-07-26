وجاء في المذكرة أن القراصنة الذين أطلق عليهم باحثو الأمن الإلكتروني اسم "أنادريل"، استهدفوا أو اخترقوا أنظمة كمبيوتر حساسة في مجموعة واسعة من شركات الدفاع أو الهندسة، تضمنت منتجي دبابات وغواصات وسفناً بحرية وطائرات مقاتلة وصواريخ وأنظمة رادار.

وذكر مسؤولون من مكتب التحقيقات الاتحادي FBI ووزارة العدل الأمريكية، أن من بين الضحايا في الولايات المتحدة أيضاً، إدارة الطيران والفضاء (ناسا)، وقاعدة راندولف الجوية في تكساس، وقاعدة روبينز الجوية في جورجيا. وأشاروا إلى أن القراصنة في استهدافهم لوكالة ناسا في فبراير/شباط 2022، تمكنوا من سرقة أكثر من 17 GB من البيانات غير السرية.

وجاء في المذكرة: "تعتقد الوكالات (المشاركة في المذكرة) أن المجموعة والتقنيات الإلكترونية ما زالت تشكل تهديداً مستمراً لمختلف قطاعات الصناعة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، كيانات في البلدان المعنية، وكذلك في اليابان والهند".

وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن القراصنة يستخدمون برامج الفدية لاستهداف المستشفيات وشركات الرعاية الصحية الأمريكية لتمويل عملياتهم. بينما تحدث مسؤولون بـFBI ووزارة العدل، عن مصادرة بعض الحسابات الإلكترونية التابعة للقراصنة، تضمنت 600 ألف دولار من العملة الافتراضية ستعاد إلى ضحايا هجمات برامج الفدية.