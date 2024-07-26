سياسة
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"ستعقّد المباحثات".. مصادر تكشف تعديلين تريدهما إسرائيل على خطة الهدنة بغزة
ذكرت مصادر مطّلعة أن إسرائيل تحاول إجراء تعديلين على خطة الهدنة بغزة، ما قد يعوق التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
"ستعقّد المباحثات".. مصادر تكشف تعديلين تريدهما إسرائيل على خطة الهدنة بغزة
استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة / صورة: AA
26 يوليو 2024

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدرين مصريين (لم تسمّهم) قولهم إن المفاوضين الإسرائيليين "يريدون آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة"، متراجعين بذلك عن توافق يسمح للمدنيين الذين نزحوا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية، وهو ما رفضته حركة حماس.

كما أشارت المصادر إلى أن هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل "الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر"، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره يتجاوز أي إطار لاتفاق نهائي ترضى به الأطراف.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وسائل إعلام أمريكية، عقب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض أمس الخميس، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار بغزة في مراحله النهائية.

وفي هذا السياق، قال القيادي البارز بحركة حماس سامي أبو زهري: "نتنياهو ما زال يراوغ، ولا يوجد أي تغيير على موقفه"، مضيفاً أن "الإدارة الأمريكية تحاول التغطية على تعطيل نتنياهو للصفقة بالقول إن هناك أشياء مطلوبة من الطرفين، وهذا بعيد عن الحقيقة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً مدمّرة على غزة، أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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