سياسة
3 دقيقة قراءة
شهداء بقصف إسرائيلي لمنزلين بغزة.. وخسائر بشرية ومادية في صفوف جيش الاحتلال
استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارات شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الشرقية من مدينة غزة، بينما أعلنت المقاومة الفلسطينية في بلاغات منفصلة عن استهداف آليات وجنود الاحتلال على محاور رفح وخان يونس.
شهداء بقصف إسرائيلي لمنزلين بغزة.. وخسائر بشرية ومادية في صفوف جيش الاحتلال
شهداء وجرحى مع استمرار الاحتلال بعملياته في قطاع غزة / صورة: Reuters
26 يوليو 2024

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين بعد أن قصفت طائرات الاحتلال منزلين في حي الصاحبة شرقي مدينة غزة، وأصيب عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال في حي الدرج بعد قصف جوي لشقة سكنية.

ومساء الخميس، قالت وكالة وفا إن مواطنة فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون في بلدة بني سهيلا شرقي محافظة خان يونس التي تشهد تكثيف الاحتلال لعملياته فيها.

في غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في محور "نتساريم" بينما ذكرت الوكالة أن الاحتلال نسف عدداً من المباني السكنية في منطقة المغراقة شمالي المحافظة.

خسائر للاحتلال

في السياق، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في بلاغات متفرقة، أمس الخميس، إن مقاتليها استهدفوا آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت كتائب القسام في بلاغات مختلفة نشرته على منصة " تليغرام" إن مقاتليها تمكنوا من إصابة دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" وتفجير عبوة ناسفة من نوع "شواظ" بدبابة آخرى في منطقة الشيخ ناصر في محافظة خان يونس.

وذكرت الكتائب أن مقاتليها قنصوا جندياً إسرائيلياً في منطقة الزنة شرقي محافظة خان يونس، وقصفوا بالاشتراك مع سرايا القدس قوة لجيش الاحتلال بقذائف الهاون. وذكرت بلاغات القسام والسرايا، أن عملياتها أدت إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال، وأضافت أن طائرات الاحتلال المروحية هبطت في أكثر من مناسبة لإخلاء المصابين والجرحى.

وفي محافظة رفح، ذكرت كتائب القسام أن مقاتليها استدرجوا قوتين من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى نفقين وفجروهما بالقوة الإسرائيلية، بينما أعلنت القسام عن استهداف جرافة إسرائيلية من نوع "D9"بقذيفة “الياسين 105".

من ناحيته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي بالمعارك البرية المتواصلة في مناطق جنوبي قطاع غزة، وقال في بيان، إن "العريف احتياط موتي رافي (37 عاماً)، الجندي في لواء غفعاتي، قتل في معركة جنوبي القطاع".

واستناداً إلى معطيات الجيش، فإن عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب ارتفع إلى 688 بينهم 328 بالمعارك البرية في غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us