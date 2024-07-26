سياسة
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عقب سحب بريطانيا تحفظها على مذكرة اعتقال نتنياهو.. تل أبيب: نشعر بخيبة أمل
أعرب مسؤول إسرائيلي اليوم الجمعة، عن خيبة أمل إزاء احتمال إسقاط بريطانيا تحفظاتها لدى المحكمة الجنائية الدولية على طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرتَي اعتقال ضدّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
عقب سحب بريطانيا تحفظها على مذكرة اعتقال نتنياهو.. تل أبيب: نشعر بخيبة أمل
الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة كير ستارمر تسحب الاعتراض على مذكرة اعتقال نتنياهو/ صورة: AA  
26 يوليو 2024

كانت الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة كير ستارمر، سحبت اعتراضها على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، بحسب وسائل الإعلام البريطانية، وأفاد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني اليوم الجمعة، بأن الحكومة الجديدة لن تستمرّ في اعتراض الحكومة السابقة، موضحاً أن السبب في ذلك هو أن القضية "تخص عمل المحكمة".

وشدّد المتحدث على أن قرار الحكومة "لا يمثل اعتراضاً ولا موافقة" على قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مضيفاً أن "الحكومة تؤمن بقوة بسيادة القانون وفصل السلطات"، مشيراً إلى أن المحكمة يجب أن تتخذ قرارات مستقلة.

تعقيباً على ذلك نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمِّه، قوله إن تل أبيب "تشعر بخيبة أمل عميقة إزاء قرار الحكومة البريطانية الجديدة إسقاط تحفظات الحكومة السابقة على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".

واعتبر المسؤول أن القرار "خاطئ بشكل أساسي"، فيما أكدت الصحيفة أن "هذه هي المواجهة الأولى بين إسرائيل وحكومة المملكة المتحدة بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، التي لم تسحب تحفظاتها رسمياً بعد".

وسبق أن وصف رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين وحماس بأنه "غير مفيد على الإطلاق" ولن يُحدِث أي فرق في تأمين "وقفة" في القتال أو إطلاق سراح المحتجزين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفَت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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