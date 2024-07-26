وقالت اليونسكو إن "آثار دير القديس هيلاريون/ تل أم عامر الواقعة على تلال ساحل النصيرات، هي من أقدم مواقع الأديرة في الشرق الأوسط، وتعود إلى القرن الرابع". فيما أوضح مدير التراث العالمي إيلوندو لازاري أن "الطلب صدر عن فلسطين لحماية الموقع من الدمار" في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.

ويقع "دير القديس هيلاريون" على تلة أم عامر، غربي مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة. ويعتبر الدير الأثري الوحيد في فلسطين، ويعود تاريخه إلى عام 329م. ويسجل قصة الراهب الفلسطيني هيلاريون، الذي رجع من مصر إلى قريته طباقا القريبة من غزة، بعد تعلمه الرهبانية على يد القديس أنطونيوس بمصر.

وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال حربه على غزة، تدمير العديد من المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية، بما يشمل مساجد مثل المسجد العمري ومسجد هاشم، إضافة إلى كنائس وأسواق وحمامات تاريخية. كما سرق آلاف القطع التراثية، وآلاف اللوحات الفنية، وقتل عشرات الكتّاب والفنانين بينهم أسماء بارزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.