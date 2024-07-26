سياسة
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قبل ساعات من افتتاح الأولمبياد.. فوضى في باريس بسبب تعطّل خطوط سكك الحديد
قالت شبكة السكك الحديدية في فرنسا، اليوم الجمعة، إنها تعرّضت لهجوم ممّن وصفتهم بـ"المخرّبين" ما تسبّب في أعطال كبيرة أوقفت العمل ببعض خطوطها، قبل ساعات قليلة من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
قبل ساعات من افتتاح الأولمبياد.. فوضى في باريس بسبب تعطّل خطوط سكك الحديد
ازدحام المسافرين في محطات القطار بفرنسا إثر تعطل سكك الحديد / صورة: AFP
26 يوليو 2024

وأفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية SNCF في بيان بأن "مخربين استهدفوا منشآت بطول الخطوط التي تربط باريس بمدن مثل ليل في الشمال وبوردو في الغرب وستراسبورغ في الشرق". وأضافت: "الليلة الماضية، كانت الشركة ضحية لعدة أفعال تخريب، وأُضرمت حرائق عمداً لإلحاق أضرار بمنشآتنا".

وحثّت الشركة جميع المسافرين على تأجيل رحلاتهم، مؤكدة أن "الإصلاحات جارية لكن حركة القطارات ستتأثر بشدة لعدة أيام على الأقل". فيما قالت إدارة دورة الألعاب الأولمبية إنها تعمل مع الشركة على تقييم الوضع.

وندد الوزير المنتدب للنقل، باتريس فيرغريت، بـ"عمل إجرامي مشين" محذراً من "عواقب بالغة جداً" لحركة القطارات مع إلغاء الكثير من الرحلات، وذلك قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالعاصمة باريس اليوم الجمعة، بمشاركة ما يقرب من 10 آلاف و500 رياضي، وستنتهي وفق ما هو مقرر في 11 أغسطس/آب القادم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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