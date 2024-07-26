وأفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية SNCF في بيان بأن "مخربين استهدفوا منشآت بطول الخطوط التي تربط باريس بمدن مثل ليل في الشمال وبوردو في الغرب وستراسبورغ في الشرق". وأضافت: "الليلة الماضية، كانت الشركة ضحية لعدة أفعال تخريب، وأُضرمت حرائق عمداً لإلحاق أضرار بمنشآتنا".

وحثّت الشركة جميع المسافرين على تأجيل رحلاتهم، مؤكدة أن "الإصلاحات جارية لكن حركة القطارات ستتأثر بشدة لعدة أيام على الأقل". فيما قالت إدارة دورة الألعاب الأولمبية إنها تعمل مع الشركة على تقييم الوضع.

وندد الوزير المنتدب للنقل، باتريس فيرغريت، بـ"عمل إجرامي مشين" محذراً من "عواقب بالغة جداً" لحركة القطارات مع إلغاء الكثير من الرحلات، وذلك قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالعاصمة باريس اليوم الجمعة، بمشاركة ما يقرب من 10 آلاف و500 رياضي، وستنتهي وفق ما هو مقرر في 11 أغسطس/آب القادم.