سياسة
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فيدان يلتقي لافروف على هامش اجتماع تركيا مع مجموعة "آسيان" في لاوس
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع شراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" المنعقد في فيينتيان عاصمة دولة لاوس.
فيدان يلتقي لافروف على هامش اجتماع تركيا مع مجموعة "آسيان" في لاوس
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف / صورة: وزارة الخارجية التركية
26 يوليو 2024

وبحث فيدان ولافروف وفقاً لمصادر دبلوماسية، العلاقات الثنائية، والملفات الاقتصادية والتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، بالإضافة إلى تطورات الحرب الأوكرانية-الروسية، والمستجدات في قطاع غزة، والأوضاع في سوريا، وملفات إقليمية أخرى.

ومن المقرر أن يلتقي فيدان أيضاً على هامش اجتماع "آسيان"، نظراءه من ماليزيا ولاوس وسنغافورة وبريطانيا، وأمين عام "آسيان".

يُذكر أن تركيا أصبحت "شريكة الحوار القطاعي" لدى "آسيان" عام 2017، بعد 7 أعوام من توقيعها "معاهدة الصداقة والتعاون" إحدى أهم وثائق الرابطة الآسيوية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول "آسيان" 14.6 مليار دولار خلال العام الفائت 2023.

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت في بيان، يوم الأربعاء، إن الوزير فيدان سيكون في لاوس في الفترة بين 26 و27 يوليو/تموز الجاري، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي السادس لشراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)

مصدر:TRT عربي - وكالات
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