سياسة
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ألطون يدين اعتداء جنود الاحتلال على طاقم TRT بالقدس
أدان رئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون، اليوم الجمعة، اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على طاقم قناة TRT Haber في أثناء عمله الصحفي في محيط المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.
ألطون يدين اعتداء جنود الاحتلال على طاقم TRT بالقدس
وشدّد ألطون على أن الإعلام التركي سيواصل نقل صوت الشعب الفلسطيني المظلوم / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
26 يوليو 2024

وقال ألطون في تصريح نشر على منصة إكس : "أدين بشدة وألعن الهجوم الجبان والخسيس الذي شنه مسلحو إسرائيل على فريق TRT Haber، الذي لم يكن لديه سوى كاميرا وميكروفون لفضح الظلم والمأساة".

وأكد ألطون أن الاعتداءات الإسرائيلية تتصاعد بحق الصحفيين الساعين وراء الحقيقية، كلما ازدادت جهودهم لفضح جرائم إسرائيل ووحشيتها أمام العالم.

وشدّد على أن الإعلام التركي، وخاصة TRT ووكالة الأناضول، سيواصل نقل صوت الشعب الفلسطيني المظلوم "رغم كل الضغوط والعنف من هذه العصابة القاتلة التي ليس بها نصيب من الإنسانية".

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على طاقم قناة TRT Haber خلال تغطية الأحداث في محيط المسجد الأقصى، ما أدى إلى إصابة مصور القناة بجروح.

وفي شهر أبريل/نيسان، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي فريق قناة "TRT عربي" التركي الرسمي، في أثناء عمله بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة المصور سامي شحادة، بجراح بين المتوسطة والخطيرة وبتر قدمه، كما أصيب المراسل سامي برهوم، بإصابات طفيفة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتعمّد الاحتلال استهداف الطواقم الصحفية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 140 منهم، كما دمّر الاحتلال 83 مؤسسة صحفية وإعلامية.

وسبق أن تعمّد الاحتلال عرقلة عمل مراسلي قناة TRT عربي خلال عملهم في مناطق غلاف غزة وداخل الخط الأخضر، وهدّد بعضهم بالقتل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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