وقال ماسكيرانو: "دخل لصوص إلى مكان تدريبنا أمس (الثلاثاء) وتعرضنا للسرقة. وسُرقت متعلقات تياغو ألمادا وساعته ومصوغاته"، منوهاً بأنه "لم نرغب في قول أي شيء بعد التدريب، لا أعتقد أن ذلك يساعد في أي شيء".

ونقلت قناة BFMTV الفرنسية عن اللاعب الأرجنتيني ألمادا الذي شارك في المباراة أمام المغرب، قوله أمس الخميس، إن قيمة السرقة تبلغ 50 ألف يورو، أي ما لا يقل عن 54 ألفاً و250 دولاراً أمريكياً، فيما قال مكتب المدّعي العامّ في مدينة سانت إتيان الفرنسية، إن الوفد الأرجنتيني قدّم شكوى للشرطة في ليون.

وخسرت الأرجنتين أمام المغرب بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت الأربعاء، بتصفيات مونديال باريس 2024، على ملعب جيوفروي غيشار في مدينة سانت إتيان.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في العاصمة باريس اليوم الجمعة، بمشاركة ما يقرب من 10 آلاف و500 رياضي، وستنتهي وفق ما هو مقرر في 11 أغسطس/آب القادم.