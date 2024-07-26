سياسة
2 دقيقة قراءة
قورتولموش: مجرمو الحرب مكانهم قفص الاتهام لا المنابر البرلمانية
وصف رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش الجمعة، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي بالمحزن والمؤسف، وعبّر قورتولموش عن تقديره لموقف النواب الذين قاطعوا الخطاب.
قورتولموش: مجرمو الحرب مكانهم قفص الاتهام لا المنابر البرلمانية
قورتولموش: مكان مجرمي الحرب ليس المنابر البرلمانية بل قفص الاتهام / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
26 يوليو 2024

وعبّر رئيس البرلمان التركي في منشور على منصة إكس، عن دهشته لدعوة "رئيس حكومة متطرفة برامجه السياسية مبنية على إنكار وجود وحقوق الشعب الفلسطيني، لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي".

وأضاف قورتولموش أن خطاب نتنياهو أظهر "أنه العقبة الكبرى أمام وقف نزيف الدم في غزة وتحقيق السلام الدائم في المنطقة". وأشار إلى أن "معاملة هذا السياسي الذي جر النظام الدولي إلى الانهيار من أجل مكاسبه الشخصية كشخص محترم في برلمان دولة مثل الولايات المتحدة من شأنها أن تسبب الغضب في الولايات المتحدة وتركيا والعالم".

وقدر قورتولموش موقف "أعضاء الكونغرس العقلاء الذين رفضوا المشاركة منذ البداية، وأحيّي بشجاعة مَن عبّروا عن اعتراضاتهم". وجدد دعوته "الشعب الأمريكي للوقوف إلى جانب الأغلبية من المتظاهرين في الشارع، والاستمرار في الدفاع عن العدالة والسلام".

والاثنين وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وألقى الأربعاء خطاباً أمام الكونغرس في جلسة قاطعها نحو نصف الأعضاء الديمقراطيين في مجلسَي النواب والشيوخ تنديداً بها، في ظل مواصلة الحرب والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us