وعبّر رئيس البرلمان التركي في منشور على منصة إكس، عن دهشته لدعوة "رئيس حكومة متطرفة برامجه السياسية مبنية على إنكار وجود وحقوق الشعب الفلسطيني، لإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي".

وأضاف قورتولموش أن خطاب نتنياهو أظهر "أنه العقبة الكبرى أمام وقف نزيف الدم في غزة وتحقيق السلام الدائم في المنطقة". وأشار إلى أن "معاملة هذا السياسي الذي جر النظام الدولي إلى الانهيار من أجل مكاسبه الشخصية كشخص محترم في برلمان دولة مثل الولايات المتحدة من شأنها أن تسبب الغضب في الولايات المتحدة وتركيا والعالم".

وقدر قورتولموش موقف "أعضاء الكونغرس العقلاء الذين رفضوا المشاركة منذ البداية، وأحيّي بشجاعة مَن عبّروا عن اعتراضاتهم". وجدد دعوته "الشعب الأمريكي للوقوف إلى جانب الأغلبية من المتظاهرين في الشارع، والاستمرار في الدفاع عن العدالة والسلام".

والاثنين وصل نتنياهو إلى الولايات المتحدة، وألقى الأربعاء خطاباً أمام الكونغرس في جلسة قاطعها نحو نصف الأعضاء الديمقراطيين في مجلسَي النواب والشيوخ تنديداً بها، في ظل مواصلة الحرب والجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.