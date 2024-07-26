سياسة
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الاحتلال يعلن اعتراض قذيفة من لبنان.. وصافرات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى
أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان، ومهاجمة مبنيين قال إنهما "تابعان لحزب الله"، فيما دوت صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل القريبة من حدود لبنان الجنوبية.
الاحتلال يعلن اعتراض قذيفة من لبنان.. وصافرات الإنذار تدوي بالجليل الأعلى
دخان يتصاعد فوق جنوبي لبنان جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي / صورة: AFP
26 يوليو 2024

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "بخصوص الإنذارات التي فُعّلت بمنطقة الجليل الأعلى، نجح الدفاع الجوي في اعتراض قذيفة صاروخية أُطلقَت من الأراضي اللبنانية"، كما أعلن مهاجمة مبنى ادّعى أنه "عسكري تابع لحزب الله" جنوبي لبنان.

وأوضح أنه "خلال اليوم رصدت قوة من وحدة 869 عدداً من المسلحين يدخلون مبنىً عسكرياً تابعاً لحزب الله بمنطقة مركبا، وبعد فترة قصيرة من الرصد هاجمت طائرات سلاح الجو المبنى وبداخله المسلحون"، مضيفاً: "كما هوجم خلال ساعات الليل مبنى عسكري آخر لحزب الله بمنطقة عيتا الشعب" جنوبي لبنان.

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية في نبأ عاجل أن مقاتلات إسرائيلية شنّت غارة بصاروخين على أطراف بلدة مركبا جنوب لبنان، وأن سيارات الإسعاف هُرعت إلى المكان، ولم يتضح على الفور إن كان الهجوم الإسرائيلي على بلدة مركبا أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وشهدت الحدود الإسرائيلية واللبنانية في الأسابيع الأخيرة تصعيداً ملحوظاً، وسط مخاوف من شنّ تل أبيب حرباً واسعة ضد لبنان، ومحاولات دولية وإقليمية لاحتواء الأمر.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول خلّفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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