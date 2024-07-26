وبهذا الخصوص قال أردوغان في كلمة ألقاها الجمعة، خلال اجتماع تعريفي ببرنامج تشجيع التكنولوجيا المتقدمة في مركز أتاتورك الثقافي بمدينة إسطنبول: "شاهدنا والعالم بأسره كيف جرى التصفيق في الكونغرس الأمريكي لقاتل مرتكب إبادة".

وأضاف: "تخيلوا أن الكونغرس الأمريكي يصفق لقتلة أزهقوا أرواح قرابة 40 ألف طفل وامرأة ومسن" في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 10 أشهر، وذكر أن "الذين دأبوا على تقديم دروس الديمقراطية وحقوق الإنسان للعالم لم يشعروا بذرة خجل في أثناء احتفائهم بهتلر العصر"، في إشارة إلى نتنياهو.

وشدد بقوله: "نحن أمام ضمور عقلي لا يكتفي باستضافة جزار يداه ملطختان بدماء 150 ألف فلسطيني بغزة، بل ويصفقون لخطابه المليء بالأوهام"، مشيراً إلى انتهاء صلاحية النظام العالمي الذي أنشئ لحماية المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية والدبلوماسية للمنتصرين في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أردوغان: "إننا نشاهد منذ مدة طويلة أدلة على أن النظام فقد قدرته على إيجاد حلول للمشكلات، وأن مجرد النظر إلى الأزمات التي شهدها الماضي القريب يكفي لإظهار أن النظام أصبح بالفعل على حافة الإفلاس".

وتابع: "على سبيل المثال، الصراع في سوريا مستمر منذ 13 عاما، والحرب في أوكرانيا مستمرة بلا انقطاع لمدة عامين ونصف، ولسوء الحظ بدأت الاضطرابات في السودان قبل أن يستقرّ اليمن"، موضحاً: "في غزة فقد 16 ألف طفل بريء و40 ألف مدني أرواحهم، ولم يكن من الممكن منع الإبادة الجماعية لنحو 10 أشهر".

ومساء الأربعاء ألقى نتنياهو خطاباً أمام الكونغرس الأمريكي، ساق خلاله مزاعم كثيرة عن حربه على غزة تتنافى مع التقارير الدولية والأممية، وتزامن خطابه مع احتجاجات ضخمة بواشنطن للمطالبة بوقف تسليح إسرائيل