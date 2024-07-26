ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر وصفته بأنه "رفيع المستوى" دون أن تكشف عن هويته، قوله: "يُعقد في روما الأحد المقبل اجتماع رباعي بين مسؤولين مصريين ونظرائهم الأمريكيين والقطريين بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية (دافيد برنياع)".

وأوضح المصدر أن "اجتماع روما يأتي في إطار استمرار جهود الوسطاء للوصول إلى اتفاق هدنة بغزة"، مضيفا أن "الوفد الأمني المصري سيبحث تطورات مفاوضات الهدنة بغزة"، مشيراً إلى أن "مصر أكدت تمسكها بضرورة الوصول إلى صيغة تقضي بوقف فوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة وضمان حرية حركة المواطنين بغزة والانسحاب الكامل من معبر رفح".

في السياق نفسه نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين الجمعة، قولهم إن اجتماع روما سيشارك فيه أيضاً مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وأفاد مصدر مطلع على الأمر، وفق "أكسيوس"، بأن من غير المتوقع مناقشة مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى بالتفصيل خلال الاجتماع، موضحاً أن الاجتماع سيركز على الاستراتيجية المستقبلية للمفاوضات.

وعلى مدى أشهر تحاول جهود وساطة تقودها مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة يضمن تبادلاً للأسرى من الجانبين، ووقفاً لإطلاق النار يُفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصَر، غير أن جهود الوساطة عاقها رفض بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حركة حماس بوقف الحرب.

ومتحدثاً عن اجتماع روما قال نتنياهو خلال لقائه الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترمب في ولاية فلوريدا الأمريكية، في وقت سابق الجمعة: "الوقت وحده سيحدد ما إذا كنا قريبين من إبرام الصفقة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة، خلّفَت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.